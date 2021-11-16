Barcelona ve Borussia Dortmund, Salzburg'un genç yıldızı Karim Adeyemi'nin peşinde

Avrupa'nın iki dev kulübü Barcelona ve Borussia Dortmund, geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona ve Borussia Dortmund arasındaki bu transfer düellosunda mücadele giderek kızışıyor.

Alman kulübü Dortmund, Karim Adeyemi için Salzburg'a 35 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund ayrıca, Karim Adeyemi'ye yıllık 5 milyon euro'dan 5 yıllık anlaşma teklif etmeyi planlıyor.

Ne söylendi?

Sport1'in haberine göre, Borussia Dortmund Karim Adeyemi'yi bünyesine katmak için sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Alman kulübü, hücum oyuncusuna yıllık 5 milyon euro ücretle toplam 5 yıllık sözleşme teklif edecek ve kulübü Salzburg'a Karim Adeyemi için 35 milyon euro ödeyecek.

Borussia Dortmund, Karim Adeyemi için maaş bütçesini de esnetmekte kararlı görünüyor. Maaş konusunda oldukça dengeli bir politika izleyen Alman kulübünde, Jude Bellingham'ın yıllık ücreti bile yıllık 3 milyon euro olarak belirlendi.

Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak için oldukça istekli olan Borussia Dortmund'un bu transfer yarışındaki rakibi ise İspanya'nın dev kulübü Barcelona.

Barcelona da Karim Adeyemi için devrede

İspanyol ekibinin yeni hocası Xavi'nin, 19 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu ve onu kesinlikle takımında görmek istediği belirtiliyor.

Barcelona, Karim Adeyemi'nin kulübü Salzburg'a 40 milyon euro ödemeye hazır. İspanyol ekibi, bu hafta içerisinde Avusturya kulübüne bir teklifte bulunacak.

Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'nın, yeniden yapılanmasında belirleyici bir rolde olmak isteyen Karim Adeyemi de Barcelona'nın teklifine sıcak bakıyor.

Xavi'nin, Karim Adeyemi'ye Barcelona'da oynama garantisi verdiği ve genç oyuncunun İspanyol hocanın bu teklifininden çok etkilendiği belirtiliyor.

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