Ronaldo, Zlatan ve dahası: 2022 Dünya Kupası için hangi takımlar play-off oynayacak?

2022 Katar Dünya Kupası mücadelesi verebilmek için birçok ülke gruplarında birincilik kovalıyor.

Ancak bazıları bu fırsatı son anda elinden kaçırabiliyor. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası bileti de elinden son anda kaçtı.

A Grubu mücadelesinde Sırbistan'a 90. dakikada yedikleri golle yenilen Portekiz grup birinciliğini de kaptırdı. Böylece gruplarında ikinci sırada yer alan Ronaldo ve arkadaşları, Dünya Kupası için play-off turundan geçecekler.

Zlatan Ibrahimovic de Cristiano Ronaldo ile aynı kaderi paylaşıyor. İsveç, B Grubu'nda İspanya'ya 86. dakikada yedikleri golle kaybetti ve bu sonucun ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor. Milan'ın 40 yaşındaki yıldızı, Dünya Kupası için bir aşamadan daha geçmek zorunda.

2022 Dünya Kupası için hangi ülkeler play-off oynayacak?

Ülke Bağlı Olduğu Kurum İskoçya UEFA İsveç UEFA Kuzey Makedonya UEFA Portekiz UEFA Rusya UEFA

Dünya Kupası play-off sistemi nasıl?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Dünya Kupası play-off maçları ne zaman

Kura çekiminin ardından play-off maçları için eşleşmeler belli olacak.

Play-off maçları ise 24-25 Mart 2022 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Her federasyondan kaç takım 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir?

AFC (Asya) Dünya Kupası finallerine Asya'dan dört veya beş takım katılacak.

CAF (Afrika) CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) Üç takım doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na giderken dödrdüncü takım ise konfederasyonlararası play-off oynayacak.

CONMEBOL (Güney Amerika) Dört veya beş takım, Katar'da olacak.

UEFA (Avrupa) 13 takımla en fazla katılıma sahip olan kıta konumuda.

OFC (Okyanusya) sıfır veya bir takım katılacak.

*Her bir federasyondan kaç takımın 2022 finallerinde yarışacağını belirlemek için eleme aşamasının sonunda konfederasyonlar arası play-off düzenlenecek.

2022 Dünya Kupası hangi tarihte?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

Daha fazlası