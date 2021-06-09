Barcelona transferde Manchester City'den Sterling'i hedefliyor

La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City forması giyen Raheem Sterling'i listesine aldı.

Barcelona, yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen gelecek sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hücum hattına takviye için gündeme gelen son isim, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling.

SPORT gazetesinin haberine göre; Barcelona önümüzdeki haftalarda büyük bir transfer için gerekli kaynağı yaratmayı planlıyor. Alınacak oyuncunun, hem takımın seviyesini yükseletecek, hem de taraftarları memnun edecek kalitede olması hedefleniyor.

Mevcut finansal koşullarda transferin zorluğunu göz önüne alan Barcelona, Manchester City’ye Sterling için oyuncu önerebilir.

Sterling mutsuz iddiası

26 yaşındaki Sterling’in City ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Premier Lig’de 2020/21 sezonunun ilk yarısında sadece bir maç kulübede oturan Sterling, ikinci yarıda altı maçı kenardan izlemek durumunda kalmıştı.

Sterling, City’nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve yarı finalinde oynadığı dört maçta ise toplam 10 dakika sahada kaldı. Haberde Sterling’in azalan oyun süresinden memnun olmadığı ve transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

City formasıyla 292 maça çıkan İngiliz hücumcu, 114 gol ve 87 asist ile maç başına 0.69 gol katkısı yaptı.

Dembele'nin alternatifi Sterling

Barcelona, öncelikli olarak sözleşmesi 2022’de sona erecek olan Ousmane Dembele’yi takımda tutmak istiyor. Ancak Dembele’nin kontrat yenileme konusundaki isteksizliği, Barcelona’yı alternatiflere itti.

Barcelona, Fransız oyuncuyla anlaşma zemini sağlanamaması halinde rotayı Sterling’e çevirecek.

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