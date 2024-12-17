Barcelona transfer dönemi kapalı olmasına rağmen 18 yaşındaki genç yıldızın transferini resmen duyurdu

atalan devi Barcelona, 18 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diarra'yı kadrosuna kattı.

Barcelona, uzun süredir gündeminde olan Ibrahim Diarra transferini resmen tamamladı. 18 yaşındaki Malili yıldız, 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı ve kulübün altyapı takımı olan Barça Atletic kadrosuna katıldı.

Ibrahim Diarra, 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Mali adına dikkat çeken performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Orta saha oyuncusu olarak öne çıkan Diarra, Barcelona’nın deneme sürecinden başarıyla geçtikten sonra Katalan devine katıldı.

Barcelona, genç yeteneğin boyu, top tekniği, gücü ve çok yönlülüğünü öne çıkararak gelecekteki potansiyeline vurgu yaptı.

Barcelona, transferin mali detaylarını resmi olarak açıklamasa da daha önce çıkan haberlere göre, Diarra'nın transferi 1.7 milyon euro karşılığında gerçekleşti. Bu ücret, oyuncunun yetiştiği Academy Africain Foot akademisine aktarılacak.

Afrika'ya yönelik yeni strateji

Barcelona, Diarra transferiyle birlikte Afrika'dan yetenek avına yönelik stratejisini sürdürüyor. Kulüp, Avrupa’nın diğer elit takımlarının önüne geçmek için kıtadaki genç yeteneklere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu transfer aynı zamanda, yakın zamanda transfer edilen Ganalı sol bek David Oduro’nun ardından yapılan ikinci önemli hamle olarak öne çıkıyor.

Diarra, Albert Sanchez yönetimindeki Barça Atletic kadrosunda forma giyecek ve burada gelişimini sürdürecek. Barcelona’nın bu tür hamlelerle gelecekteki orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.