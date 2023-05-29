La Liga devi Barcelona'nın hocası, Lionel Messi'yi neden takımında görmek istediğini bir bir ortaya koydu.

NE OLDU? Arjantinli oyuncu, Cumartesi günü Strasbourg'la 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain ile 2022-23 Ligue 1 şampiyonluğunu elde etti.

Ancak, görünüşe göre Fransa'nın başkentindeki günleri sayılı... 2021 yazında Barcelona'dan ayrıldığından beri yeniden efsanesi olduğu takıma döneceği konuşuluyor.

Ve mevcut teknik direktör Xavi, eski takım arkadaşı Messi ile yeniden çalışmayı dört gözle bekliyor.

NE SÖYLEDİLER: İspanyol medya kuruluşu SPORT'a verdiği özel bir röportajda, yeniden yapılanma sırasında imza atmasının mantıklı olup olmadığı sorusuna Xavi, "Evet, bana mantıklı geliyor. Bana kalırsa, bu futbol seviyesinde hala çok mantıklı.

Bu kulüpte futboldan sorumluyum.Messi geri dönerse bize futbol seviyesinin artması için yardımcı olacak ve buna hiç şüphem yok.Başkana da bunu bildirdim.

"Çünkü o hala belirleyici bir oyuncu, çünkü hala aç, çünkü o bir kazanan, çünkü o bir lider ve aynı zamanda farklı bir oyuncu...

"2010 yılındaki yeteneklerine sahip. Messi, bize neler katabilir? Yetenek, son pas, duran toplar, goller... Hücum hattında fark yaratan bir oyuncu.

"Benim nasıl oynamak istediğim, teknik ekibimizin nasıl oynamak istediği net bir şekilde belli. Onun bize çok şey katacağından şüphem yok, ama bu ona bağlı" dedi.

Barça patronu şunları ekledi: "Belki de patlayıcı gücünü kaybediyordur, ama aynı zamanda Dünya Kupası'nda patlayıcılığı olağanüstü olan bir Messi gördük değil mi?

"Onun önünde hala çok yüksek bir seviyede futbol oynayacağı yıllar olduğunu düşünüyorum. Şu anda takıma gelip bize yardımcı olabileceğine dair çok umutluyum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? PSG'nin lig sezonu artık sona yaklaşırken, Messi'nin Parc des Princes'teki sözleşmesinin sona ermesine bir aydan biraz daha fazla bir süre kaldı.

Katalonya'ya herhangi bir geri dönüş, kulübün ekonomik durumuyla yakından ilgili olsa da şu anda netleşmiş bir durum yok.