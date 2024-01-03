Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Aleix Garcia hakkındaki transfer iddialarını değerlendirdi

Zirve yarışına tutunmak isteyen Katalan ekibinin genç teknik direktörü, yaklaşan transfer dönemi öncesinde merak edilenleri cevapladı.

FC Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, LaLiga'da UD Las Palmas ile oynanacak 19. maç hafta karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde isimleri Barcelona ile anılmaya başlanan Erling Haaland ve Kylian Mbappe’ye ilişkin transfer söylentilerini de masaya yatıran Xavi, bu iddiaların gerçekleşme olasılığının bulunmadığını söyledi.

Xavi ne söyledi?

Her iki oyuncunun transferinin de finansal olarak imkansız olduğunu ifade eden genç teknik direktör, “Ne yazık ki finansal olarak o kadar ayrıcalıklı bir durumumuz yok. yi oynamak ve orada olanlarla şampiyonluklar kazanmak zorundayız. Kolay olmayacağını sezon öncesinde de söylemiştim. İstikrar ve birliğe ihtiyacımız var, rekabet etmek için beş ayımız kaldı” dedi.

Öte yandan bu sezon çok iyi bir çıkış yapan Girona’nın başarılı orta saha oyuncusu Aleix Garcia ile ilgili transfer iddialarını da değerlendiren Xavi, “Onunla ya da başka bir oyuncuyla konuşmadım. Finansal Fair Play kurallarına uymaya çalışıyoruz ve yeni bir transfer yapabilir miyiz bilmiyorum. Kulübün bu dönemde neler yapabileceğini göreceğiz” dedi.