Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Mbappe itirafı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'den intikam almaya çalışmayacağını söyledi. İki takım, pazar gecesi sezonun ilk kupası için oynanacak merakla beklenen El Clasico maçında karşı karşıya gelecek.

En çok konuşulan konulardan biri, Cuma günü Suudi Arabistan'a uçan Kylian Mbappe'nin sakatlığından dönüşü. Flick, onu en iyi forvet olarak nitelendirdi.

"Şu anda Mbappe en iyi forvet. Çok sayıda gol attı ve dünya çapında bir yeteneğe sahip. Onun harika bir oyuncu olduğunu ve savunmanın arkasında boşluk olduğunda olağanüstü olduğunu biliyorum. Her zaman yaptığımız gibi bazı şeyleri uyarlayacağız."

"Barcelona intikam peşinde değil"

Katalan medyasında giderek yaygınlaşan bir görüş, Barcelona oyuncularının Real Madrid ile finalde karşılaşmayı çok istedikleri ve bunu sezonun başlarında aldıkları yenilginin intikamını alma fırsatı olarak gördükleri yönünde. Ayrıca, bazı oyuncular Xabi Alonso'nun işine son verebileceklerini düşünüyorlar.

“Şahsen ben bunu sevmiyorum. Sadece bir maçtı. Geri döndük ve gerekli olan şeye odaklandık. Çok daha iyi oynadık ve daha iyi sonuçlar aldık. Bu sadece bir maçtı. Biz Barcelona'yız ve her şeyi kazanmak istiyoruz. Önemli olan bu. Gördüğüm kadarıyla takımım çok odaklanmış durumda. Sezonun sonuna kadar uzun bir yol var. Yarın dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz."

Kylian Mbappe'yi savunmak

Barcelona, sezonun ilk karşılaşmasında Mbappe'yi durdurmakta zorlandı, ancak Flick, Fransız oyuncuyu durdurmak için çok fazla değişiklik yapmayacağını söyledi.

“Son bir buçuk yılda kaç tane Clasico maçı oynadık? Ve kaç tanesini kaybettik? Bir tanesini kaybettik. Mesele bu. Mbappe'nin harika bir oyuncu olduğunu ve savunmanın arkasında boşluk olduğunda olağanüstü olduğunu biliyorum. Her zaman yaptığımız gibi bazı şeyleri uyarlayacağız. Ama bunu özellikle Mbappe için yapmıyoruz. Biz kendi felsefemize, kendi fikirlerimize odaklanıyoruz.”

Barcelona'nın savunması bu sezon çok eleştirildi. Flick, Inigo Martinez'in yerine geçecek birçok seçeneği denedi, ancak ünlü ofsayt tuzağı eskisi gibi sonuç vermedi. Son zamanlarda Gerard Martin, en sevdiği sol bek pozisyonundan merkez savunmaya kaydırıldı, ancak yarı finalde Eric Garcia tercih edildi.