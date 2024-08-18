Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, adı Fenerbahçe ile anılan İlkay Gündoğan'ın takımda kalacağına inandığını belirtti.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, gurbetçi oyuncu İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Alman orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile transfer haberlerine konu olurken, Flick oyuncusunun takımda kalacağını düşündüğünü ifade etti.

İlkay, Cumartesi günü Valencia'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyette Barcelona kadrosunda yer almadı. Flick, 33 yaşındaki oyuncunun "baş dönmesi" yaşadığını ve bu nedenle maçı kaçırdığını açıkladı ve İlkay'ın La Liga ekibinden ayrılmak istediğine dair çıkan haberlere rağmen, oyuncusunun takımda kalacağını düşündüğünü söyledi.

Ayrılmayı düşünüyor

Flick, Sport'a yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi bazı sağlık sorunları yaşadı ve kendini biraz baş dönmesi hissetti. Onun evde kalması konusunda anlaştık ve kendisiyle nasıl hissettiği konusunda konuştum, ama konuştuklarımız aramızda kalacak. Ancak takımda kalacağını hissediyorum," dedi.

ilkay, Manchester City'den Barcelona'ya geçen yaz transfer olmuştu, ancak son haberlere göre Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen ilgi nedeniyle ayrılmak istediği belirtiliyor. Alman oyuncunun sözleşmesinde bir yıl daha kaldı ve iyi bir teklif alması durumunda, Barcelona'nın önünde durmayacağı biliniyor.

Barcelona, La Liga'daki ilk galibiyetinin ardından gelecek Cumartesi günü Athletic Club ile karşılaşacak. İlkay'ın o maçta Barcelona forması giyip giymeyeceği veya transfer penceresi kapanmadan takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.