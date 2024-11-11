Barcelona, 17 yaşındaki Malaga yıldızı Antonito'yu, yazın serbest kalacak olması nedeniyle yoğun bir şekilde izlemeye başladı.

Barcelona, bu sezon bir kez daha kadrosunu La Masia altyapısından yetişen oyuncularla güçlendirdi ve A takıma yükselme yolu daha net hale geldi. Ancak kulüp, İspanya'nın en parlak yeteneklerini kadroya katma arayışını da sürdürüyor.

Relevo'nun haberine göre, bu isimlerden biri de Malaga'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Antonito.

Geçtiğimiz sezon Malaga’nın üçüncü ligden yükselmesine büyük katkı sağlayan Antonito, La Rosaleda'da taraftarın gözdesi haline geldi. Profesyonel futbol dünyasındaki ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen genç kanat oyuncusu, 12 Segunda maçında 3 gol ve 3 asist kaydetti. Ancak bu maçların çoğuna sonradan dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Cartagena’ya karşı oynanan maçın 79. dakikasında oyuna giren Antonito, La Rosaleda'daki taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Menajeri Pini Zahavi

Genç oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve Malaga'nın son teklifini reddetmiş durumda. Tam adı Antonio Cordero olan Antonito, Barcelona'nın radarına çoktan girdi ve kulüp bu sezon genç oyuncuya yönelik gözlemlerini artırdı. Antonito'nun menajerliğini bu yaz Pini Zahavi’nin üstlenmesi ise, genç oyuncunun Katalonya’ya transferine kapı aralayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Malaga, Antonito’ya Andalusia’da kalarak düzenli olarak profesyonel maç deneyimi kazanabileceği vaadinde bulunuyor.

Oysa Barcelona’ya katılması durumunda, üçüncü ligde mücadele eden Barca Atletic’e gitmesi gerekecek. İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılan sol kanat oyuncusu, İspanya’nın genç yetenekleri arasında öne çıkıyor. Barcelona'da bu pozisyonda derinlik eksikliği yaşanırken, Ansu Fati’nin beklentileri karşılayamaması dikkat çekiyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, yeteneğini kanıtlayan oyunculara şans vereceğini gösterdi; bu da genç yıldız için cazip bir fırsat sunuyor.