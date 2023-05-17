Barcelona, Busquets'in varisi olarakKimmich'i seçti. Bayern ise Lewandowski transferinde arasının bozulduğu Barça'ya zorluk çıkarmayı planlıyor.

Busquets, Barça'dan ayrılıyor

Katalan kulübü, Kimmich'i hedefi olarak belirledi

Bayern orta sahası, yeni bir meydan okuma arıyor

NE OLDU? Tecrübeli orta saha oyuncusu Busquets, bu yaz Barcelona'dan ayrılacağını doğruladı ve tecrübeli futbolcunun MLS veya Suudi Pro Ligi'ne gitmeyi düşündüğü bildirildi. İspanyol, bu ayın başlarında Camp Nou'daki kariyerini sonlandırma kararını Barcelona'ya bildirdi. Busquets, Xavi'nin kendisini bir sezon daha devam etmesi için ikna etme çabalarına rağmen yeni bir meydan okuma arzusunda ısrar etti ve bu durum, Barça'nın bir alternatif arayışına zorladı.

BÜYÜK RESİM: Mundo Deportivo'ya göre Katalan devi, gözünü Julian Nagelsmann'ın sürpriz ayrılışının ardından Allianz Arena'da kalmayı düşünmeyen Bayern'in en önemli oyuncusu Kimmich'e dikti. Bununla birlikte Barcelona'nın, Bayern ile ilişkilerini Robert Lewandowski transferi ile bozduğu bildiriliyor. Bayern, bu yüzden yaklaşık 45 milyon euro değerinde olan Kimmich transferinde Barça'ya ek bonuslar konusunda zorluk çıkarabilir.

DAHA FAZLASI: Bu arada, İlkay Gündoğan kulüpten ayrılmaya hazır göründüğü için Manchester City de Kimmich ile de bağlantılı. Pep Guardiola, Alman futbolcuyu Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde sağ bek pozisyonundan ön liberoya dönüştürmüştü.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Kimmich, Bundesliga'da cumartesi günü RB Leipzig'e karşı mücadele edecek. La Liga şampiyonluğunu elde etmiş olan Barcelona da aynı gün Real Sociedad deplasmanında olacak.