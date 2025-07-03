Barcelona Şampiyonlar Ligi’nin en önemli yıldızlarından birini sadece 25 milyon euroya transfer etmeye yakın

Barcelona, Inter ile sözleşmesindeki özel madde nedeniyle sadece 25 milyon euroya alınabilecek Denzel Dumfries için fırsat kolluyor.

Barcelona bu yaz sağ bek transferini geri plana atmış olsa da, transfer piyasasında çıkan yeni fırsatlar Katalan devinin ilgisini yeniden bu bölgeye çevirmesine neden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Inter formasıyla dikkat çeken Denzel Dumfries’in, 1-15 Temmuz tarihleri arasında sözleşmesindeki özel madde nedeniyle sadece 25 milyon euroya serbest kalabileceği ortaya çıktı. Sport’un haberine göre Hollandalı futbolcu, kısa süre önce menajerini değiştirerek Jorge Mendes ile anlaştı.

Mendes’in Barcelona ile olan yakın ilişkisi, bu transfer ihtimalinin neden ciddiye alındığını da açıklıyor. Katalan kulübü henüz resmi bir teklif yapmamış olsa da, Dumfries'in mevcut durumunun masaya yatırıldığı bildiriliyor.

Dumfries için şartlar uygun olursa transfer mümkün

Barcelona şu sıralar önceliğini Athletic Bilbao’dan Nico Williams’ı kadrosuna katmaya ve kaleci Joan Garcia’nın lisans işlemlerini tamamlamaya vermiş durumda. Ancak kulübün maaş bütçesinde yer açılması halinde Dumfries transferine onay verilebileceği belirtiliyor. Sportif direktörlük, sağ bek pozisyonunun daha önce bir öncelik olduğunu ancak Eric Garcia’nın formu ve bu bölge için fark yaratabilecek alternatiflerin eksikliği nedeniyle planların değiştiğini aktarıyor.

Inter ise 29 yaşındaki oyuncuyu satmayı ve yeni bir proje için kaynak yaratmayı planlıyor. Kulüple olan kontratında üç yıl daha kalan Dumfries’in piyasa değeri Mendes’e göre zaten 25 milyon euro civarında. Bu durum, sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin potansiyel alıcılar için gerçekçi bir teklif haline gelmesini sağlıyor.

Alternatifler yeterince ikna edici değil

Barcelona’nın bir dönem Vanderson ile ilgilendiği biliniyordu ancak Brezilyalı futbolcu istenilen profile uymadı. Teknik heyet, Andrei Ratiu'nun ise defansif zaaflarından dolayı uygun bir seçenek olmadığını düşünüyor. Marc Pubill için ise en az 15 milyon euroluk bir yatırım gerekiyor ve kulüp bu tür bir proje transferi yerine Hector Fort’un gelişimini sürdürmeyi tercih ediyor. Tüm bu isimler karşısında Dumfries, üst düzey tecrübesiyle daha garanti bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ancak Dumfries’in maaşının kadro bütçesine sığdırılabilmesi için Barcelona’nın en az bir ya da iki önemli satış yapması gerekecek. Bu bağlamda Ronald Araujo, Fermin Lopez ve son olarak Marc Casado'nun isimleri olası satış adayları arasında geçiyor. Ancak bu oyuncuların hiçbiri kulüpten ayrılmak istemediğini net biçimde ifade etmiş durumda.

Yine de, yaz transfer döneminin kalan sürecinde Barcelona’nın bu fırsatı değerlendirmek için kadro mühendisliğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.