Barcelona, Ronald Koeman için kararını verdi

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ronald Koeman, şimdilik takımın başında kalmaya devam edecek.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica yenilgisinin ardından bugün bir toplantı gerçekleştiren Barcelona yönetimi, takımın Atletico Madrid maçına Ronald Koeman yönetiminde çıkmasını kararlaştırdı.

Sport’un haberine göre; Laporta ve kurmayları ligdeki kritik maç öncesinde aceleyle alınmış bir karara imza atmak istemiyor.

Takımın Koeman idaresinde gelişme göstereceğine dair umudunu koruyan Başkan Laporta, milli maç arasının ardından durumu yeniden değerlendirme taraftarı.

Koeman netlik talep etmişti

Hollandalı teknik adam, Benfica maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kulübün arkasında olup olmadığını bilmediğini söyleyerek bu belirsizlikten şikayet etmişti.

Koeman’ın bu serzenişini dikkate alan yönetim, en azından Atletico maçı için deneyimli teknik adama güven oyu verdi.

Gözler şimdi 17 Ekim’de gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısına çevrilecek. Atletico maçında alınacak sonucu masaya yatıracak olan yönetim, milli maçlar nedeniyle oluşacak boşluğu değerlendirip en doğru kararı vermek istiyor.

Barcelona, 2 Ekim’deki Atletico maçının ardından 17 Ekim’deki Valencia mücadelesine kadar resmi maça çıkmayacak.

Gündemde dört aday var

Koeman’la yollar henüz ayrılmamış olsa da, alternatif isimlerden bir liste belirlemek için çalışmalar bir süredir devam ediyor.

İlk etapta Katar’ın Al Sadd takımını çalıştıran Xavi ve Belçika milli takımı teknik direktörü Roberto Martinez’in isimler gündeme gelmişti.

Listeye son olarak Juventus’un eski çalıştırıcısı Andrea Pirlo ile River Plate’in başındaki Marcelo Gallardo’nun isimleri eklendi.

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