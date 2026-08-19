Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Rodri ile anlaşmanın transfer döneminin başında kulübün planları arasında yer almadığını, İspanyol orta saha oyuncusunu erişilebilir kılan koşulların ise yönetimi hızlı hareket etmeye ittiğini vurguladı; zira oyuncu takıma büyük bir katkı anlamına geliyordu.

Deco'nun açıklamaları, Barcelona'nın bu çarşamba akşamı oynanan dostluk maçı Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-1 yenmesinin ardından geldi.

Barça, dün salı akşamı, İspanyol oyuncunun Real Madrid'in teklifini reddetmesinin ardından Manchester City'den Rodri ile anlaştığını duyurmuştu.

Deco, TV3 kanalına yaptığı ve "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Anlaştığımız tüm oyunculardan memnunuz. Bütün transferler net bir mantık çerçevesinde gerçekleşti; herhangi bir transferi tamamlamadan önce çok düşünüyor ve kendi içimizde tartışıyoruz."

Şöyle devam etti: "Rodri planlarımız arasında değildi, çünkü erişilebilir olacağını düşünmüyorduk. Erişilebilir hale geldiğinde ise kişiliğini, özelliklerini ve Barcelona'ya uygunluğunu göz önünde bulundurarak, takımı çok geliştireceğini gördük."

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Deco, Rodri transferini transfer piyasasında Real Madrid'e karşı bir zafer olarak görmeyi reddetti ve Barcelona'nın geleneksel rakibinin planlarını bozmak amacıyla hareket etmediğinin altını çizdi.

Şunları kaydetti: "Biz oyuncularla, başka herhangi bir kulübü onlardan mahrum bırakmak için anlaşmıyoruz. Rodri bir dünya şampiyonu ve birkaç ay önce erişilebilir olacağını bilmiyorduk."

İspanyol orta saha oyuncusundan Barcelona'nın elde etmeyi beklediği teknik değere işaret ederek şöyle devam etti: "Bize neler sunabileceğini çok iyi biliyoruz."

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