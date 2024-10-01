Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'un radarındaki 18 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Reis'e talip

Barcelona, Palmeiras'ın genç yeteneği Vitor Reis’i transfer etmek için Real Madrid, Liverpool ve diğer büyük kulüplerle rekabete girdi.

Palmeiras’ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Reis, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Real Madrid’in uzun süredir takibinde olan genç yetenek, şimdi Barcelona, Liverpool, Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerin de radarına girdi.

Reis, Palmeiras’ta şimdiden ilk 11’de düzenli forma giyiyor ve Avrupa’nın en büyük kulüpleri, bu potansiyeli fark etmiş durumda. Palmeiras, genç oyuncusunu 100 milyon euro serbest kalma bedeli ile korumaya çalışıyor.

Takımına odaklandı

Reis, geçtiğimiz günlerde Real Madrid’in ilgisi hakkında konuşmuş ve tüm odağının Palmeiras ile başarılı bir performans sergilemek olduğunu belirtmişti.

Uzun zamandır Barcelona ve Real Madrid arasında bir oyuncu için böyle bir rekabet yaşanmazken, bu transfer yarışında hangi kulübün üstün geleceği merak konusu. Real Madrid'in Brezilya pazarındaki üstünlüğü ile bilinen baş scoutu Juni Calafat da bu yarışta önemli bir rol oynuyor.