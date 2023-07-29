Avrupa'nın dev kulüpleri, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyük kulüplerin bir kısmı Japonya'dayken diğer kısmı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapıyor.
İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid de ABD'de kamp yapan kulüpler arasındalar. İki kulüp, 2023-24 sezonu başlamadan önce futbolseverlere El Clasico lezzeti sunmaya hazırlanıyor.
El Clasico ne zaman?
Barcelona ile Real Madrid, 30 Temmuz saat 00.00'da (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) karşı karşıya gelecek. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Barcelona - Real Madrid
|30 Temmuz
|00.00
|S Sport Plus
Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?
Real Madrid, yeni sezon öncesinde ABD'de şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. AC Milan'ı 3-2 mağlup eden Los Blancos, Manchester United'ı ise 2-0 ile geçti.
Sakatlığı nedeniyle bu iki maçta da süre alamayan Arda Güler, Barcelona'ya karşı da sahada olamayacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi.