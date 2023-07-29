Barcelona ile Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde karşı karşıya geliyor. Peki Arda Güler dev maçta oynayacak mı? GOAL Türkiye bildiriyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyük kulüplerin bir kısmı Japonya'dayken diğer kısmı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapıyor.

İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid de ABD'de kamp yapan kulüpler arasındalar. İki kulüp, 2023-24 sezonu başlamadan önce futbolseverlere El Clasico lezzeti sunmaya hazırlanıyor.

El Clasico ne zaman?

Barcelona ile Real Madrid, 30 Temmuz saat 00.00'da (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) karşı karşıya gelecek. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Barcelona - Real Madrid 30 Temmuz 00.00 S Sport Plus

Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?

Real Madrid, yeni sezon öncesinde ABD'de şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. AC Milan'ı 3-2 mağlup eden Los Blancos, Manchester United'ı ise 2-0 ile geçti.

Sakatlığı nedeniyle bu iki maçta da süre alamayan Arda Güler, Barcelona'ya karşı da sahada olamayacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi.