La Liga'da oldukça kötü bir grafik çizen ve lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşen Barcelona'da yeniden yapılanma çalışmaları sürerken, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho sezon sonuna dek Aston Villa'ya kiralandı.

Barcelona'da bir türlü bekleneni veremeyen Coutinho böylece eski takım arkadaşı Steven Gerrard ile yeniden buluştu.

Katalan ekibinin Coutinho'nun eski takım arkadaşı Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'ya transfer olmasının ardından Manchester City'den transfer edilen Ferran Torres'e lisans çıkartması beklenirken, Coutinho'nun Barcelona'daki hayal kırıklığı sayfasına bir sezon daha eklenmiş oldu.

Ada'da beş sezon oynadı

Premier Lig'e ilk olarak 2013'ün ara transfer döneminde Inter'den Liverpool'a transfer olarak adım atan Coutinho, Ada'da beş sezon top koşturmuştu.

Liverpool formasıyla toplamda 201 maça çıkan Coutinho, bu karşılaşmalarda 54 gol atarak Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularında birine dönüşmüştü.

2018'de bonuslarla birlikte 198 milyon dolar'lık bir anlaşma ile Barcelona'ya imza atan Coutinho, bu takımda ise beklenen seviyeye çıkmayı bir türlü başaramamıştı.

2019-2020 sezonunda Bundesliga ekibi Bayern Münih'e kiralanan Coutinho, Barcelona'ya dönüşünde de formayı alamadı.

Bu sezon hem Ronald Koeman hem de Xavi yönetiminde şans bulmakta zorlanan 29 yaşındaki oyuncu toplamda 16 maçta şans bulurken, iki gol atmış ve düzenli oynayamaması nedeniyle milli takımdaki yerini de kaybetmişti.

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