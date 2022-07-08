Barcelona'nn yıldızı Pique, Shakira'dan ayrıldığından beri en zor kriziyle karşı karşıya

Fiziksel durumunu da göz önünde alırsak Pique için sezon iyi başlamıyor.

Gerard Pique, Barcelona ile yeni bir sezona başlıyor.

Merkez defans oyuncusu, kupa kazanmadan biten geçen sezonun ardından Xavi Hernandez ile çalışmaya hazırlanıyor.

35 yaşındaki oyuncu şu anda önde gelen defans oyuncularından biri ve performansı son yıllarda tartışma konusu olmadı.

Ancak Shakira'dan ayrılması spor kariyerini de sarsmış olabilir. Marca'ya göre; Pique, son olaylardan sonra artık Xavi'nin güvenine sahip değil.

Özellikle Andreas Christensen'in son gelişiyle birlikte yaş da onun lehine değil.

Bir sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklara başlayamayan Pique son birkaç haftadır sahalardan uzak konumda.

İlk 11'deki statüsünü etkileyebilecek başka bir aksilik. Fiziksel durumunu da göz önünde alırsak Pique için sezon iyi başlamıyor.

Pique yolsuzluk davasıyla bağlantılı

İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales ile olan bağlantıları ve sızdırılan ses kayıtları aracılığıyla ortaya çıkan İspanya Süper Kupası'na ilişkin skandal, kamuoyundaki imajını da etkiledi.

Pique'nin bir komisyon aldığı iddia ediliyor ve bu gelişmenin ardından şimdiden yolsuzluk soruşturması yapılıyor.

Sosyal medyadaki varlığı, en azından takipçi sayısı açısından da azaldı.

Laporta, Pique'yi savundu

Barcelona başkanı Laporta, Shakira'dan ayrılmasının ardından bu yaz manşetlerden inmeyen savunma oyuncusu Gerard Pique'ye desteğini sundu.

Laporta, "Gerard çok iyi bir sezon geçirmek istediği konusunda net. "Ben onu öyle görüyorum.

"Ardından hoca Xavi onu teknik açıdan değerlendirecek. Çok motive olmuş durumda."

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