FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Uğur Aktan

Barcelona'nın yıldızının sakatlığının ardındaki gizli gizem çözüldü

Barcelona cephesinde, Raphinha'nın sezon başındaki hamstring sakatlığının Ballon d'Or sürecinde yaşadığı stresle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.

Raphinha'nın sahalara dönüşünün üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve Barcelona, Brezilyalı yıldızın geri dönüşünden son derece memnun. 

Kasım ayında yeniden forma giymeye başlayan 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte beş maçta ilk 11’de sahaya çıktı, dört gol ve bir asist üretti. Raphinha, hafta sonu 10 kişi kalan Villarreal karşısında da takımına galibiyeti getiren gollerden birine imza attı.

Ancak sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar, kulüp içinde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Raphinha, Kasım ayındaki dönüşünden önce, art arda yaşadığı hamstring sakatlıkları nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı. İlk sakatlık, Eylül ayında Barcelona’nın Real Oviedo’yu mağlup ettiği maçta ve 2025 Ballon d'Or töreninin düzenlendiği hafta meydana gelmişti.

Ballon d'Or stresi olumsuz etkiledi

Cadena SER’de konuşan gazeteci Sique Rodríguez’e göre, kulüp içinde bazı yetkililer bu ilk sakatlığın, Paris’teki Ballon d'Or töreni sürecinde yaşanan yoğun stresten kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Rodríguez, Raphinha’nın törende ilk üçte yer almayı beklediğini, ancak sıralamada beşinci olmasının oyuncu üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti.

Bu ilk sakatlığın normal şartlarda Raphinha’yı yalnızca üç hafta sahalardan uzak tutması bekleniyordu. Ancak Ekim ayındaki El Clasico öncesinde dönüş sürecinin hızlandırılması, hamstring sorununun nüksetmesine yol açtı ve Brezilyalı oyuncu yaklaşık bir ay daha forma giyemedi. Raphinha, hem bu nüksün hem de Eylül ayındaki ilk sakatlığın sorumluluğunu kişisel olarak üstlendi.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Sakatlık tartışmaları, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir başka gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Raphinha, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu olmasına rağmen FIFA The Best Dünya XI kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick’in maç öncesi basın toplantısında açıkça tepki göstermesine neden oldu.

Reklam

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0