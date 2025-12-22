Barcelona'nın yıldızının sakatlığının ardındaki gizli gizem çözüldü

Raphinha'nın sahalara dönüşünün üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve Barcelona, Brezilyalı yıldızın geri dönüşünden son derece memnun.

Kasım ayında yeniden forma giymeye başlayan 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte beş maçta ilk 11’de sahaya çıktı, dört gol ve bir asist üretti. Raphinha, hafta sonu 10 kişi kalan Villarreal karşısında da takımına galibiyeti getiren gollerden birine imza attı.

Ancak sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar, kulüp içinde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Raphinha, Kasım ayındaki dönüşünden önce, art arda yaşadığı hamstring sakatlıkları nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı. İlk sakatlık, Eylül ayında Barcelona’nın Real Oviedo’yu mağlup ettiği maçta ve 2025 Ballon d'Or töreninin düzenlendiği hafta meydana gelmişti.

Ballon d'Or stresi olumsuz etkiledi

Cadena SER’de konuşan gazeteci Sique Rodríguez’e göre, kulüp içinde bazı yetkililer bu ilk sakatlığın, Paris’teki Ballon d'Or töreni sürecinde yaşanan yoğun stresten kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Rodríguez, Raphinha’nın törende ilk üçte yer almayı beklediğini, ancak sıralamada beşinci olmasının oyuncu üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti.

Bu ilk sakatlığın normal şartlarda Raphinha’yı yalnızca üç hafta sahalardan uzak tutması bekleniyordu. Ancak Ekim ayındaki El Clasico öncesinde dönüş sürecinin hızlandırılması, hamstring sorununun nüksetmesine yol açtı ve Brezilyalı oyuncu yaklaşık bir ay daha forma giyemedi. Raphinha, hem bu nüksün hem de Eylül ayındaki ilk sakatlığın sorumluluğunu kişisel olarak üstlendi.

Sakatlık tartışmaları, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir başka gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Raphinha, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu olmasına rağmen FIFA The Best Dünya XI kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick’in maç öncesi basın toplantısında açıkça tepki göstermesine neden oldu.