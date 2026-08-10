Barcelona'nın yıldızını tehdit eden ciddi sakatlık şüphesi

Barcelona, antrenmanları sırasında endişe verici bir darbe aldı. İsveçli Roony Bardghji dizinden sakatlanarak belirgin ağrı işaretleriyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu olay, kulüpte birkaç ay sürebilecek uzun bir yokluk endişesi yarattı.

Bardghji, sakatlık nedeniyle aniden durmadan önce antrenmanlara normal şekilde katılmıştı. Barcelona ise sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını beklerken, iyimserlik yaratmayan ilk göstergeler öne çıkıyor.

Teknik direktör Hansi Flick, Bardghji'yi Udinese maçının kadrosundan çıkarmıştı; İsveçli kanat oyuncusu ise bu olayı antrenman seansı sırasında yaşayarak Barcelona antrenmanlarına gelmişti.

İspanyol "Sport" gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu, sahayı terk etmek zorunda kalmadan önce normal şekilde antrenman yapıyordu. Kendisinde şiddetli ağrı işaretleri belirince kulübün sağlık ekibi müdahale ederek bir ön muayene gerçekleştirdi."

Bu sakatlık Barcelona'yı endişelendiriyor; çünkü diz, oyuncu için daha önce de bir endişe kaynağıydı ve kendisi geçmişte onu sahalardan uzun süre uzak tutan ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Eski sakatlığın hayaleti geri dönüyor

Bardghji, daha önce dizinde on aya varan bir süre boyunca onu sahalardan uzak tutan ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bu nedenle mevcut sakatlığın aynı dizle bağlantılı olabileceğine dair endişeler artıyor.

Sakatlığın ciddiyetini belirlemek için henüz erken; oyuncunun uzun süreli yokluğu ya da cerrahi müdahaleyi gerektirecek büyük hasarlar yaşayıp yaşamadığını ortaya koyacak ayrıntılı tıbbi tetkikler bekleniyor.

Barcelona, önümüzdeki saatlerde oyuncunun yokluk süresini ve uygun tedavi planını daha net şekilde belirleyecek tetkik sonuçlarını beklerken, sakatlığın onun katılımını uzun süre sona erdirecek kadar ağır olması endişesi taşınıyor.

Barcelona nihai teşhisi bekliyor

Barcelona'nın sağlık ekibi, antrenmanları terk etmesinin ardından Bardghji'ye bir ön muayene yaptı ve ilk incelemeler dizin durumuyla ilgili endişe yaratacak sebepler olduğunu ortaya koydu.

Oyuncunun, nihai teşhis ve beklenen yokluk süresi açıklanmadan önce önümüzdeki saatlerde ek tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

Sakatlığın ciddiyeti doğrulanırsa Bardghji cerrahi bir operasyon geçirmek zorunda kalabilir. Bu durum, kariyerinin Barcelona ile başlangıcında oyuncu için ağır bir darbe olacağı gibi, kulübü de yeni sezon planları konusunda zor bir durumda bırakacak.

Şimdiye kadar Bardghji'nin yokluğu için resmi bir süre bulunmuyor; ancak ilk göstergeler, özellikle diz sakatlıklarıyla ilgili geçmişi göz önüne alındığında, iyileşmesi birkaç ay gerektirebilecek bir sakatlık endişesi doğuruyor.

Barcelona'nın, tüm tetkikler tamamlanıp nihai bir teşhise ulaşılır ulaşmaz sakatlığın niteliğini ve Bardghji'nin sahalardan uzak kalacağı süreyi belirlemek için resmi bir açıklama yapması bekleniyor.