Brezilyalı yıldız, Manchester United karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra öfkesini kontrol edemedi.

NE OLDU? Raphinha, perşembe günü Barcelona'nın Manchester United ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının son 10 dakikasında oyundan alındıktan sonra Xavi'ye yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Oyundan yüzü asık bir şekilde çıkan Brezilyalı, yedek kulübesinde önündeki koltuğa yumruk attı. Bu arada, Raphinha'nın yerine oyuna giren Ferran Torres, oyunu etkilemekte zorlandı.

Raphinha daha sonra bu hareketinden dolayı özür diledi. Xavi ise buna gerek olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Raphinha maçtan sonra şu ifadeleri kullandı: "Xavi ile konuştum. Bu fırsatı değerlendirerek teknik direktörden, Ferran'dan, takımdan ve taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Bazen yardım etmeyi o kadar çok istiyorsunuz ki kendinizi kontrol edemiyorsunuz."

VE DAHA FAZLASI: Xavi, yaptıklarına rağmen Raphinha'yı savundu ve BT Sport'a şunları söyledi: "Bu normal, bu futbol. Oyunculara sinirlenmeleri gerektiğini söylüyorum. Asıl sorun, sahada bir tavır koymadıklarında olur. Raphinha'nın tavrı inanılmaz."

İspanyol hoca daha sonra gazetecilere, “Raphinha benden özür diledi ama buna gerek yoktu. Herkesin oynamak istemesini olumlu buluyorum" dedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Raphinha, Camp Nou'da 2-2 biten heyecanlı maçta Barça'nın ikinci golünü attı. Leeds'in eski kanat oyuncusu, atakların çoğunda takımın en etkili hücum seçeneğiydi.

FOTOĞRAF:

Getty Images

RAPHINHA'YI NE BEKLİYOR? Kanat oyuncusu, Barcelona'nın pazar günü La Liga'da evinde Cadiz ile oynayacağı karşılaşmada ilk 11'deki yerini korumayı umuyor.