Barcelona'nın yeni stoperi kulübüne veda etti

İspanyol devi Barcelona, Ocak transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak üzere olduğu futbolcu Juwensley Onstein’in mevcut kulübü Genk ile olan yolculuğunu resmen noktaladığını açıkladı. 22 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, sosyal medya üzerinden duyduğu minnettarlık ve yeni zorluklara hazır olduğuna dair paylaştığı mesajla transfer iddialarını doğrulamaya yakın bir adım attı.

Onstein, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Genk formasıyla geçirdiği dönemin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti ve kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarına ve kendisine inanan herkese teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, “Genk kariyerimde önemli bir yere sahip oldu. Burada öğrendim, mücadele ettim, hatalar yaptım ve hem bir futbolcu hem de bir birey olarak büyüdüm” ifadelerine yer verildi.

Hollandalı yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “En önemli kararlar asla kolay değildir, ama kariyerimde ve hayatımda yeni bir bölüme açmanın doğru zaman olduğunu hissediyorum. Genk’e her şey için teşekkür ederim.”

Flick gelişimini yakından takip ediyor

Barcelona yönetimi, Onstein’in genç yaşına rağmen savunma hattında önemli bir gelecek vadettiğini ve ileride ilk takımda da katkı yapabileceğini düşünüyor. Kulübün teknik kadrosu, özellikle Hansi Flick’in genç oyunculara verdiği önem doğrultusunda Onstein’in gelişimini yakından takip ediyor ve onun Barcelona tarzına uyum sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Transferin resmi olarak ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi, ancak hem Barcelona hem de Genk kulüplerinin önümüzdeki saatlerde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Onstein’in başlangıçta Barça Atletic takımında yer alacağı, performansına göre ilk takım kadrosuna yükselme fırsatı bulacağı ifade ediliyor.

Barcelona’nın bu hamlesi, mali olarak sınırlı imkanlara rağmen kulübün genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Katalan ekibi, bu sezon hem lig mücadelesinde hem de Avrupa’da başarı elde etmeye çalışırken aynı zamanda gelecek için potansiyel vaat eden isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor.