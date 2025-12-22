Barcelona'nın unutulmaz kalecisi Premier Lig yolunda

Barcelona, ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı planlarken, kadroda ayrılıklar da gündeme gelmiş durumda. Bu ayrılıklardan en olası olanı, kaleci rotasyonunda Joan Garcia ve Wojciech Szczesny’nin gerisine düşen Marc-Andre Ter Stegen olarak öne çıkıyor.

Alman kaleci, Barcelona’nın Guadalajara’yı mağlup ettiği Copa del Rey karşılaşmasıyla sahalara geri döndü. Ancak bu maçın, 33 yaşındaki file bekçisi için sezonun tek karşılaşması olabileceği konuşuluyor. Teknik direktör Hansi Flick, Ter Stegen’in gelecek planlarında yer almadığını net şekilde ortaya koydu.

Bayern Münih istemedi

Bayern Münih’in bu transferi reddetmesine rağmen, Ter Stegen’e özellikle Premier Lig’den ciddi ilgi var. Bu kulüplerden biri de Aston Villa. İngiliz ekibinin Barcelona’dan olası bir transfer için bilgi talep ettiği belirtiliyor.

Aston Villa’nın, Ter Stegen’in fiziksel durumu hakkında da detaylı sorular yönelttiği ifade edilirken, Flick’in Copa del Rey’de forma vermesi oyuncunun hazır olduğunu göstermesi açısından önemli görüldü.

Ancak Aston Villa cephesinde Emiliano Martinez’in varlığı, bu transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Barcelona, Ter Stegen’in mümkünse ocak ayında ayrılmasını isterken, önümüzdeki haftalarda başka kulüplerin devreye girip girmeyeceği merak konusu.