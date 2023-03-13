Barcelona'nın son dönemde yaşandığı krizlere bir yenisi daha eklendi: Gavi serbest kalabilir

La Liga'da zirvede yer almasına rağmen yönetimsel problemlerle boğuşan Barcelona, genç yıldız Gavi hakkında çıkan kararla sarsıldı.

La Liga’da zirvede yer alan Barcelona’nın son dönemde yaşadığı krizlere bir yenisi daha eklendi. 31 Ocak’ta La Liga’nın engelleme çabasına rağmen Gavi’nin A takım oyuncusu olarak kaydedildiğini açıklayan Katalan ekibinin evrakları zamanında teslim edememesi nedeniyle yıldız oyuncuyu hala altyapı oyuncusu statüsünde oynattığı ortaya çıktı.

Mahkeme kararı bozuldu

La Liga yönetimi Barcelona’nın 2022-2023 sezonunda kendisine verilen bütçeyi aşmasından dolayı Gavi’nin 8 milyon euroluk maaşını karşılayamayacağını öne sürerken, mahkeme kararını Barcelona lehine kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından mahkemenin verdiği karar bozulurken, Barcelona yönetiminin Gavi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için yaz aylarını beklemesi gerekecek.

ESPN’e konuşan Barcelona yetkilileri Gavi’nin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda oyuncunun serbest kalabileceğini doğrularken, bunun yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi. La Liga yönetimi ise Barcelona’nın daha fazla transfer yapabilmesi ve daha fazla oyuncu kaydedilmesi için bütçesinden 200 milyon euro ayırması gerektiğini öne sürdü.