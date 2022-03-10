Barcelona'nın sağ beki Dani Alves: "Galatasaray'ı tanıyorum"

Bugün tüm Türkiye'nin gözü Camp Nou'da olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Katalan devi Barcelona'ya konuk oluyor.

Karşılaşma öncesinde Dani Alves de açıklamalarda bulunan isimlerden biri oldu ve Brezilyalı sağ bek, sarı-kırmızılı ekibi bildiğini vurguladı.

Ne söylendi?

İtalya'da görev yapan Türk gazeteci Dündar Keşaplı'ya konuşan Alves, kritik maç öncesi şu yorumu yaptı:

"Galatasaray'ı biliyorum ve tanıyorum. Orada tanığımız bazı isimler var. Heyecanlı ve tutkulu bir maç olması muhtemel.

"Galatasaray'ın içinde bulundugu durumla çok ilgilenmiyoruz. Avrupa maçları, yerel ligler performansından bağımsız oynanır.

Umarım çok avantajlı bir skorla maçı tamamlarız."

Galatasaray için Barcelona maçının önemi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışına çoktan havlu attı ve küme düşme potasından son dönemde uzaklaşabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Aslan'ın şu anda hedefinin bulunduğu tek kulvar UEFA Avrupa Ligi.

Fatih Terim döneminde Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın bulunduğu zorlu gruptan, iyi bir takım savunması ile lider olarak çıkan Galatasaray, şimdi Domenec Torrent döneminde bu başarıyı sürdürmek istiyor.

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