Barcelona'nın Messi'yi geri getirme planının detayları netleşti

Barcelona’da 2026 yılında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, mevcut başkan Joan Laporta’yı devirmeyi hedefleyen birden fazla aday yarışa hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de kampanyasını “Moviment 42” başlığı altında yürüten Marc Ciria. Ekonomi ve finans alanında deneyimli olduğunu vurgulayan Ciria, kulübün uzun süredir devam eden mali problemlerini çözebilecek en doğru profilin kendisi olduğunu savunuyor.

Ciria’nın en çok dikkat çeken vaadi ise Lionel Messi’yi yeniden Barcelona ile ilişkilendirecek bir plan üzerinden şekilleniyor. Sport gazetesine konuşan başkan adayı, Messi’yi yalnızca bir “nostalji hamlesi” olarak değil, kulübün gelirlerini büyütecek ve kurumsal kapasitesini artıracak “stratejik bir ortak” olarak konumlandırdıklarını söyledi. Ciria’ya göre mesele, Messi’yi sembolik bir vedayla kulübe getirmekten çok daha kapsamlı bir projeyi kapsıyor.

Ciria bu yaklaşımı anlatırken, Messi’nin dünya çapındaki etkisinin her seviyede en üst düzey profesyonellik gerektirdiğini belirterek, “Bu bir barbeküye gitmek gibi basit bir konu değil; Leo Messi’nin kulüp için stratejik bir ortak olduğu gerçek bir proje önermek gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Aday, Messi’nin çevresiyle birlikte karar alan isimlerin de, kulübün acil biçimde gelir artırması gereken alanlarda Messi’nin stratejik rol oynayacağı bir plan üzerinde düşündüğünü dile getirdi.

Gelir vurgusu ve eleştiri

Ciria’nın açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise kulübün gelir performansı oldu. Aday, Barcelona’nın bugün yaklaşık 994 milyon euro gelir elde ettiğini hatırlatırken, 2017-18 mali yılında “kulüp tarihinin en kötü yönetim kuruluyla” dahi 990 milyon euro gelir üretildiğini söyledi.

Ciria’ya göre aradan geçen yıllarda enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış dikkate alındığında, Barcelona’nın bugünkü gelirinin 1,2 milyar euro seviyesinde olması gerekiyordu.

Bu noktada Messi’nin önemini yeniden vurgulayan Ciria, Arjantinli yıldızın yalnızca “bugün için” değil, kulübün geleceği ve sahiplik modelini korumak açısından da stratejik değer taşıdığını savundu. Ciria’ya göre gelirlerin artırılması, Barcelona’nın üye temelli yapısının sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor.

Sahada ya da vitrinde veda

Ciria’ya ayrıca Messi’yi futbolcu olarak emekli olmadan önce yeniden Barcelona formasıyla sahaya çıkarmaya çalışıp çalışmayacağı soruldu. Başkan adayı bu konuda temkinli ama duygusal bir cevap vererek, Messi’nin Barcelona oyuncusu olarak sahaya veda etmesini çok istediğini, bunun mümkün olmaması halinde ise kulübün ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayabilecek kurumsal ve ticari bir figür olarak Barcelona’ya veda etmesini tercih edeceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Messi’nin Barcelona ile bağının yeniden kurulmasının yalnızca sportif bir mesele olmadığını, 2026 seçimleri yaklaşırken kulübün ekonomik geleceğine dair tartışmaların merkezinde yer alabileceğini gösteriyor.