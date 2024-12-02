Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yeni aşkı hayranlarını şoke etti

Lamine Yamal, 19 yaşındaki TikTok fenomeni Anna Gegnoso ile alışverişte görüntülendi.

Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, TikTok fenomeni Anna Gegnoso ile alışveriş yaparken görüntülendi. Genç yaşta futboldaki başarısıyla dikkat çeken Yamal, aynı zamanda özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam etti.

Gegnoso'nun, Las Palmas maçında Yamal’ı desteklemek için İtalya'dan Barselona’ya geldiği bildirildi. İkilinin La Roca'daki alışveriş turu sırasında çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yamal'ın yakın çevresinden oluşan bir grupla birlikte alışveriş yapan çift, basının yoğun ilgisini çekti.

Gegnoso, 595 bin Instagram takipçisi ve 835 bin TikTok takipçisiyle sosyal medya dünyasında dikkat çeken bir isim. Öte yandan, Yamal’ın eski sevgilisi Alex Padilla’nın da TikTok’ta 1,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Padilla, yaz aylarında İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinde sık sık Yamal’ın ailesiyle birlikte görülmüştü.

Tarihe geçen başarı

Yamal, sadece özel hayatıyla değil, futbol sahasındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. 2024 Golden Boy ödülünü kazanarak adını Lionel Messi, Wayne Rooney ve Kylian Mbappé gibi isimlerin arasına yazdıran Yamal, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Bu prestijli ödül, Avrupa’nın en iyi genç oyuncusuna veriliyor ve Yamal, 2024 yılında İspanya’nın Avrupa Şampiyonası zaferine önemli katkı sağlayarak bu ödülü hak ettiğini kanıtladı. Şimdi ise hem saha içindeki hem de saha dışındaki gelişmelerle futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.