Barcelona'dan eski takım arkadaşı Cesc Fabregas, Lionel Messi'nin kendisini eleştirenleri susturabileceğine inanıyor ve Arjantinli yıldızın, Paris Saint-Germain'de daha fazla şey yapacağını söylüyor.

Barcelona ile ömür boyu sürecek bir birlikteliği sona erdirerek Ligue 1 ekibine katılan Arjantinli futbolcu, Mauricio Pochettino'nun takımını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırmak için mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid’i yenen PSG’de, penaltıyı gole çeviremeyen Messi eleştirilerden kurtulamadı.

Ancak Fabregas, Messi’yi kötüleyenlerin ilerleyen zamanlarda yorumlarını silebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ne söylendi?

İspanyol Milli Takımı’nın eski oyuncusu Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "Onu Real Madrid'e karşı oynarken unutan insanlardan bir şeyler okudum.

“Messi, sahadaki diğer 21 oyuncunun yapamayacağı şeyleri yapabiliyor. Evet, Madrid maçında bir penaltı kaçırdı.

“Ne olmuş yani? Onu, sadece bir penaltı kaçırdı diye yargılamak bana gülünç geliyor.

"Luis Enrique’nin, Barcelona’da görev yaptığı dönemde Messi’nin çok fazla eleştirildiği yılı hatırlıyorum.

“O zamanlar kulüpte büyük bir kriz vardı. Ancak Barcelona, durumu tersine çevirdi ve inanılmaz başarılar elde etti. Şimdi de benzer bir şey olabilir.

“İnsanların, bir şeyler yazma isteklerini anlıyorum. Ancak Messi, kendisine yapılan eleştirileri yedirir.

“Her ihtimale karşı Messi hakkında yazdığınız şeylere dikkat etmelisiniz, çünkü silmek zorunda kalabilirsiniz.”

Fabregas, Mbappe'nin Barcelona'yı canlandıracağını düşünüyor

PSG ile Mbappe’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yaz ayları geldiğinde, Fransız yıldızın olası Real Madrid transferi çok konuşulacak ve Mbappe attığı golle Madrid ekibine karşı takımının sahadan üstün ayrılmasını sağladı.

Tam da bu noktada Mbappe için yeni iddialar gündeme geliyor, ancak büyük ölçüde oyuncunun Madrid yolcusu olduğu konuşuluyor.

Fabregas, Mbappe'nin Real Madrid’e katılmasının Barca’yı yeniden canlandıracağına inanıyor.

"Hayat bu. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo vardı ve Barcelona kazanmaya devam etti.

“Mbappe büyük bir oyuncu ve Barcelona’nın ezeli rakibine gidecek ama Xavi; çok fazla genç yeteneğe sahip. Bu yüzden, Barcelona emin ellerde."

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