Pep Guardiola, Manchester City'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Harry Kane için yapılan dört teklifin Tottenham tarafından reddedildiğini söyledi.

İspanyol menajer, İngiltere Milli Takımı kaptanına yeniden transfer teklifi yapacakları konusundan emin değil.

Kane, yoğun bir şekilde City’le adı anılan oyunculardan birisiydi. Guardiola’nın takımı, Kane’in Avrupa Şampiyonası’ndaki performansının ardından onu takıma dahil etmek isteyen en arzulu ekipti.

Yine de Spurs, City'nin ilgisine rağmen golcü oyuncusunu satmamakta kararlıydı. Guardiola, City’nin Kane konusunda çok ısrarcı olduğunu, ancak bir türlü alamadıklarını vurguluyor.

Ne söylendi?

Guardiola, City’nin Tottenham ile oynadığı maçtan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık 'Harry Kane gelmedi ve her şey yolunda gidiyor' diyebilirsiniz ama o zamanlar ben bunu bilmiyordum" dedi.

"Denedik ama Tottenham bu transferin olmayacağı konusunda açıktı.

“Transfer teklifleri normalde iki, üç ve dördüncü kez yapıldığında biter. Ancak, Kane’i 4 kez istedik ama alamadık.

“Daha sonra Tottenham’a ve Leicester'a kaybettiğimiz maçların ardından kadromuzun yeterli olmadığını gördük.

"Transfer piyasasında kulübün yapamadıklarından dolayı asla hayal kırıklığına uğramadım. Burada hiç şikayet etmedim.

“Bazı görüşmeler yaptığımızda anlaşamadığımız zaman, bunu kendi içimizde hallediyoruz.”

Guardiola, City'nin çabasına hayran kaldı

Kane transfer edilmese bile Guardiola, Etihad Stadyumu'ndaki transfer operasyonundan son derece memnun kaldığını vurguladı.

Julian Alvarez'in transfer edilmesinden dolayı son derece memnun olduğunu belirtti.

“Kulüp her zaman çalışıyor ve asla durmuyor” dedi. "Bir oyuncu ayrılmak istediğini söylüyorsa buna hazır olmalıyız.

“Julian, River Plate için son maçta üç gol attı ve Manchester City onunla inanılmaz bir anlaşma yaptı, çünkü o gerçekten iyi bir oyuncu. Golleri Jamie Vardy gibi. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

Guardiola, geleneksel dokuz numara yerine farklı fortvet seçeneklerini değerlendiriyor. Özellikle de Kane'in İngiltere’den takım arkadaşı Raheem Sterling'e övgüde bulundu ve şunları ekledi: "Sahip olduğumuz oyuncuları takıma adapte etmek zorundayız. Raheem'in golleri, onun özgüveninin bir sonucudur. En iyi haline döndüğü için çok mutluyum."

Büyük resim

Tottenham'daki geleceğiyle ilgili birçok söylenti olan Kane’in formu büyük oranda düştü ve oyuncu istediği performansı sergileyemiyor.

City ise genel olarak normal tip bir forvet istemiyordu, Guardiola'nın farklı oyun istekleri altında Premier Lig’de şampiyonluğa en yakın takım oldular.

Antonio Conte'nin takımı ise üç maçlık mağlubiyet serisini tersine çevirmeye çalışırken bu haftaki City maçı ilginç bir randevu olacak.

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