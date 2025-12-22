Barcelona'nın efsane sağ beki Dani Alves yeniden futbola dönüyor

Dani Alves, tecavüz suçlamasından beraat etmesinin üzerinden dokuz ay geçmesinin ardından futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Eski Barcelona savunmacısı, Şubat 2024’te ilk mahkeme kararının temyizde bozulmasıyla serbest kalmıştı. O tarihten bu yana kamuoyundan uzak bir hayat süren Alves, kısa süre önce vaiz olarak ortaya çıkmış ve futbola tamamen veda ettiği düşünülmüştü.

Brezilyalı oyuncu en son Ocak 2023’te profesyonel bir maçta forma giydi. Bu karşılaşmadan günler sonra, haftalar önce yaşandığı iddia edilen bir olay nedeniyle tutuklanmış ve dönemin kulübü Pumas sözleşmesini feshetmişti. Bu durum, Alves’in yaklaşık üç yıldır resmi bir maçta yer almaması anlamına geliyor.

Ancak ESPN Brezilya’nın, Marca aracılığıyla aktardığı habere göre 42 yaşındaki Alves, oyuncu olarak sahalara dönmeyi planlıyor.

Hukuki süreç tamamen kapanmadı

Haberde, hâlen savcılığın beraat kararına yaptığı itiraz nedeniyle hukuki sürecin tamamen kapanmadığı belirtilirken, Alves’in bir grup yatırımcıyla birlikte Portekiz üçüncü lig takımı São João de Ver’i satın almaya çok yakın olduğu ifade edildi. Planın, satın alma süreci tamamlandıktan sonra Alves’in kendisini kulübün futbolcularından biri olarak lisanslatması olduğu öne sürülüyor.

Alves’in hedefinin altı aylık kısa bir dönüş olduğu belirtiliyor. Brezilyalı futbolcunun ocak ayında São João de Ver ile sözleşme imzalayarak sezonun ikinci yarısında forma giymesi, ardından ise futbolu resmen bırakıp kulübün tam zamanlı sahibi ve yöneticisi olarak görev yapması bekleniyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse Alves, Portekiz’de kulüp satın alan yıldız futbolcular arasına katılacak. Vinicius’un da yılın başlarında Alverca’yı satın alan konsorsiyumda yer aldığı biliniyor. O dönem ikinci ligde bulunan Alverca, sezon sonunda Liga Portugal’a yükselmiş ve şu anda Rio Ave ile Santa Clara gibi köklü ekiplerin önünde, 10. sırada yer alıyor.

Dani Alves’in de benzer bir başarı hikâyesini São João de Ver ile yazmayı hedeflediği ve önümüzdeki yıllarda kulübü Portekiz futbolunda daha üst seviyelere taşımak istediği aktarılıyor.