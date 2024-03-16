Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, istediği katkıyı alamadığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırabilir.

Barcelona’nın geçen sezon Leeds United’dan transfer ettiği ancak bir türlü beklenen katkıyı alamadığı Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha’nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberde Suudi Arabistan kulüplerinin yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve Portekizli ünlü menajer Jorge Mendes’in bu yaz Katalan kulübüne 60 milyon euroluk teklif getireceği belirtildi.

Brezilyalı kanat oyuncusu, iki yaz önce Leeds United'dan 58 milyon euro karşılığında takıma katıldığından beri beklentileri karşılayamadı.

Hedefi 2026 Dünya Kupası

Ousmane Dembele geçen sezon formda olduğunda her zaman ilk tercihti ve bu yıl son haftalarda sağ kanatta genellikle altyapıdan yetişen genç oyuncu Lamine Yamal oynatılıyor. Sport’ta yer alan habere göre uudi Arabistan'ın dört devi - Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad - gelecek sezon Raphinha’yı kadrosunda görmek istiyor.

Raphinha şu anda yıllık 5,5 milyon Avro kazanıyor ve Barcelona’nın amortisman için hala 36 milyon euroluk yükümlülüğü bulunuyor. Oyuncuyu elden çıkartması halinde büyük bir tasarruf edecek olan Barcelona bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirlerken, kulübün içinde bulunduğu mali şartlar Raphinha’nın daha düşük bir bedelle takımdan ayrılmasına yol açabilir. Öte yandan 2026 Dünya Kupası’nda mutlaka forma giymek isteyen yıldız oyuncunun Orta Doğu’ya taşınmak isteyip istemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.