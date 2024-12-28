Barcelona’nın bonservisine 25 milyon euro ödediği stoper 31 yaşında futbolu bırakıyor

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli bir şekilde forma giymekten uzak olan Samuel Umtiti, kariyerini noktalamanın eşiğine geldi.

Eski Barcelona defans oyuncusu Samuel Umtiti, kronik diz sorunları nedeniyle henüz 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

Fransız oyuncu, 2024 yılında sadece bir maçta forma giydi ve yıl içinde iki diz ameliyatı geçirdi. Şubat ve Ağustos aylarındaki operasyonlara rağmen, sahalara geri dönüşü belirsizliğini koruyor.

Umtiti'nin sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve kulübü Lille, oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

2022-23 sezonunda Lecce'de kiralık olarak düzenli forma giyen ve Lille'e transfer olan Umtiti, Ocak ayından bu yana sahaya çıkmadı. Lille yönetimi, tecrübeli defans oyuncusunun eski formuna kavuşacağına dair umutlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Sport'un haberine göre, Umtiti futbolu bırakma kararını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Dünya Kupası fedakarlığı pahalıya mal oldu

Samuel Umtiti, Barcelona'ya transfer olduğunda futbolun en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Ancak, 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için bir diz ameliyatını ertelemesi, diz problemlerinin kronikleşmesine yol açtı. O günden bu yana sık sık sakatlıklarla mücadele eden Umtiti, kariyerine devam etme konusunda önemli bir karar arifesinde.