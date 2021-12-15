Barcelona'nın altı haftalık Yusuf Demir planı

Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Barcelona, sezon başında kadrosuna kattığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'e ilişkin ilginç bir karar aldı.

Sky Sport Almanya'da yer alan habere göre Barcelona, oyuncunun bonservisini almamak için Yusuf'u bir süre oynatmamayı düşünüyor.

Habere göre Barcelona'da A takım formasını 10 maç gitmesi halinde 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Yusuf için nakit sıkıntısı yaşanan bu dönemde bu miktarı ödemek istemeyen Barcelona, Yusuf'u en az altı hafta oynatmayarak, bu paranın gelecek yılki bütçesinden düşmesinin hesaplarını yapıyor.

Koeman A takıma aldı

Barcelona'nın geleceğinde önemli bir rol oynaması beklenen Yusuf yaz aylarında B Takım için transfer edilmiş ancak hazırlık kampındaki etkileyici performansının ardından Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman tarafından A takımk adrosuna dahil edilmişti.

Yusuf milli takım tercihini ise Avusturya'dan yana kullanmıştı.

Bu sezon Barcelona formasıyla üçü ilk 11'de olmak üzere dokuz maça çıkan 18 yaşındaki yıldız adayı, geçtiğimiz sezon Rapid Wien formasıyla dikkatleri çekmişti.

Rapid formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda dokuz kez fileleri sarsmış ve Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarına takılmıştı.

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