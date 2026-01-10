Barcelona'nın 30 milyon euroluk transfer planı ortaya çıktı

Bu yaz transfer dönemi, kadrosunu birçok bölgede güçlendirmek isteyen Barcelona için kritik bir öneme sahip. Katalan kulübü yeni bir stoper ve forvet arayışını sürdürürken, sol kanatta forma giyen Marcus Rashford’un geleceğiyle ilgili de net bir yol haritası çizmiş durumda.

Nico Williams transferini sonuçlandıramayan Barcelona, odağını Rashford’a çevirmiş ve sezon başında oyuncuyu Manchester United’dan kiralamıştı. Anlaşmada yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu zorunlu değil ancak Barcelona bu maddeyi şimdiden ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Rashford, Barcelona formasıyla sergilediği performansla teknik heyetin ve yönetimin güvenini kazanmış durumda. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, kulüp Rashford’un menajerleri ve ailesiyle yaptığı görüşmelerde, İngiliz oyuncuyla bu sezonun ötesinde de devam etmek istediklerini iletti.

Romano, Barcelona’nın Rashford’dan sadece skor katkısı değil, çok yönlülüğü, profesyonelliği ve soyunma odasındaki tutumundan da son derece memnun olduğunu vurguladı. Rashford’un hem sahadaki performansı hem de disiplinli yaklaşımı, kulüp içinde kalıcı transfer kararının alınmasında belirleyici oldu.

30 milyon euro Barcelona için yüksek olabilir

Her ne kadar Barcelona’nın sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu bulunsa da, kulübün bu bedeli aşağı çekmek istediği ifade ediliyor. Mali sıkıntılar yaşayan Katalan ekibi, özellikle La Liga’nın 1:1 harcama kuralına geri dönme sürecinde olması nedeniyle 30 milyon euro seviyesinin bütçeyi zorlayabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Barcelona’nın, Manchester United ile daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık masasına oturması bekleniyor. İngiliz kulübünün de Barcelona’nın Rashford’u kadroda tutma isteğinin farkında olduğu ve görüşmelere açık olduğu belirtiliyor.