Alman futbolunun efsane ismi Barcelona'nın içinde bulunduğu Negreira soruşturmasına dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Barcelona'nın 2016-2018 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirkete yaptığı 1.4 milyon euroluk ödemeye dair soruşturmanın yankıları sürerken, konuya dahil olan son isim Bayern Münih'in onursal başkanı Karl-Heinz Rummenigge oldu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan Rummenigge, yaşananların kendisini şaşırtmadığını ve haberleri okurken gülümsediğini söyledi.

Bu konunun sadece La Liga özelinde değerlendirilemeyeceğini belirten Rummenigge, "Barcelona ile İspanya'da oynadığımız her maçta garip bir duygu hissettim. Bu sadece İspanya'daki ulusal ligi etkilemeyecek kabul edilemez bir durum. Tahkim konusu çok ciddi bir şekilde ele alınmak zorunda" dedi.

Süper Lig şaşırtmadı

Hüsranla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi projesine de değinen Rummenigge, "Fikrin çok büyük likidite sorunu yaşayan üç takımdan çıkması tesadüf değildi. Hızlı bir şekilde büyük gelirler elde etmek istediler. Futbol bu kadar radikal bir değişikliği destekleyemezdi. Finansal Fair Play'in artık daha katı olması gerekecek. Kulüpler taraftarlar ve medya tarafından sürekli para harcama baskısı altında. Futbol zarar üreten tek sektör oldu. Juventus'un yaptıklarını okuduğumda inanamadım, daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. Juventus çok önemli bir kulüp ve bu durumu düzeltip yeniden ayağa kalkacaklarına eminim" dedi.