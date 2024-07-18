Barcelona, Nico Williams transferi için harekete geçti! Deco, Chelsea ve Arsenal'i geride bırakmak için oyuncunun menajeriyle buluştu

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği Nico Williams'ın menajeriyle görüştü.

Barcelona, İspanya ile EURO 2024 şampiyonluğu elde eden genç yetenek Nico Williams'ı transfer etmek için harekete geçti. Sportif direktör Deco, Arsenal ve Chelsea gibi dev kulüplerle yarışarak İspanya ve Athletic Bilbao'nun genç yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.

Jijantes'in haberine göre, Deco, çarşamba günü Zaragoza'da Williams'ın temsilcisi Felix Tainta ile bir araya geldi ve İspanyol oyuncunun transferi için sözleşme şartlarını görüştü.

Katalan ekibi genç kanat oyuncusuyla uzun süredir ilgileniyor ve şimdi Premier Lig devleri Chelsea ve Arsenal'in önüne geçerek transferi tamamlamaya çalışıyor.

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Arsenal ve Chelsea de devrede

Bu hafta başında The Athletic, Arsenal ve Chelsea'nin de genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli olduğunu bildirmişti. Williams, İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez mutlu sona ulaşmasında önemli rol oynadı.

Williams ve Lamine Yamal'ın İspanya milli takımında gösterdiği performans, Barcelona taraftarlarını heyecanlandırıyor. Taraftarlar, bu ikilinin 2024-25 sezonunda kulüp futbolunda da aynı başarıyı tekrarlamalarını umut ediyor.

Hansi Flick'in yönetimindeki Barcelona, sezon öncesi hazırlıklarına başladı ve bu ayın ilerleyen günlerinde Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerle dostluk maçları yapmak üzere ABD'ye seyahat edecek.