Xavi, Barcelona'nın perşembe günü Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a elenmesinin şokunu halen atlatabilmiş değil.

İspanyol hoca, sahaları Camp Nou'da rakip takım taraftarının ezici üstünlüğünü gördükten sonra kendi evlerinde soyulduklarını hissetti.

Barcelona, kendi sahasındaki maçta Frankfurt takımı taraftarlarının azici bir taraftar üstünlüğüyle karşılaştı.

Bundesliga ekibi, seyirci desteğini de arkasına alarak İspanyol devini UEFA Avrupa Ligi’nin dışına gönderdi.

Barcelona, kendi sahasında kupaya veda ederek büyük bir şok yaşadı ve hem hocası hem de futbolcuları bu durumdan psikolijk olarak etkilendi.

Xavi, kupadan elenmelerine değinerek oyuncuları için sıkıntılı bir dönem olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Xavi, “Oyuncularım, kendilerini evlerinde oynuyormuş gibi hissetmediler.

"Bu bir bahane değil, ama atmosfer bizi şartlandırdı. Rahat değildik.

"Otelde, otobüse bindiğimiz ilk andan itibaren içimde kötü bir his vardı ve kendimizi evimizde gibi hissetmiyorduk.

"Her şeyi üzerimize atıyorlardı, oyuncularım tünelden aşağı bile inemediler.

“Sonra ilk dakikada penaltı verdik. Sportif ve kurumsal olarak her anlamda kötü bir geceydi.

“Kötü başladı ve bitti. Çok kötü. Kendi evimizde soyulmuş hissediyoruz” dedi.

Xavi yemin etti

Çok sayıda Frankfurt taraftarı, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın özür dilemesine yol açtı ve Xavi, neden Alman ekibinin taraftarlarının bu kadar fazla olduğunu bilmek istiyor.

İspanyol hoca, “Kulüp, bir noktada bir açıklama yapacak ya da en azından bir daha olmaması için çözümler bulacak. Bu olay bir daha asla yaşanmayacak.

"Kesinlikle kulübün hatasıydı. Kulüp, perşembe günkü olaylara hangi hataların yol açtığını öğrendiğinde bize açıklayacak” dedi.

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