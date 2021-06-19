Uzun süredir Barcelona’nın gündeminde yer alan Memphis Depay’ın Katalan ekibine transferi resmileşti.

Lyon’la olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Depay, Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Memphis Depay, Barcelona’nın yaz transfer dönemindeki dördüncü takviyesi oldu. La Liga temsilcisi, Hollandalı oyuncudan önce ise Sergio Agüero, Eric Garcia ve Emerson Royal ile anlaşmıştı.

Depay’ın Barcelona’daki sözleşmesi

Daha önceden PSV ve Manchester United formaları da giyen Memphis Depay, uzun süredir Barcelona’nın radarında yer alıyordu.

Geride bıraktığımız sezonun başında ve ortasında da Hollandalı oyuncuyu yoklayan Barcelona, Lyon ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Depay’ı kadrosuna kattı. İki yıllık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncu, Hollanda Milli Takımı’ndan eski teknik direktörü Ronald Koeman ile de tekrar bir araya gelmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin transfer gündemine dair sorularını yanıtlayan Koeman, Depay transferinin henüz resmiyete kavuşmadığını ancak anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirmişti. Hollandalı teknik adamın açıklamalarından saatler sonra ise Depay da Koeman ile tekrar çalışmak istediğini söylemiş ve başka bir takımla görüşmediğini belirtmişti.

Koeman’ın Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olduğu dönemde, bu ikili yaklaşık iki yıllık süre boyunca birlikte çalışmıştı.

Memphis Depay, Euro 2016’da ve 2018 Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklarının ardından Koeman ile üzerindeki ölü toprağını atan Hollanda’nın en öne çıkan oyuncularından biri olmuştu.

Hollanda Milli Takımı’nda Koeman döneminde 18 kez sahaya çıkan Depay, 11 kez de rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Depay’ın Lyon’daki performansı

Hollandalı oyuncu, 2017 yılında Manchester United’dan Lyon’a transfer olmuştu.

Fransız ekibinde geçirdiği 4 senede 178 kez sahaya çıkan Depay, 76 gol kaydetmişti.

Ayrıca Depay’ın geride bıraktığımız sezondaki performansı da oldukça etkileyiciydi. Ligue 1’de 20 gol kaydeden Hollandalı golcü, 27 gollü Kylian Mbappe’nin ardından ligin en skorer ikinci ismi olmuştu. 12 de asist yapan Depay, bu noktada ise ligin zirvesinde yer almıştı.

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