Hollandalı oyuncuyu Atletico Madrid'e satmaya hazırlanan Katalan ekibinin bir numaralı transfer hedefinde Portekizli kanat oyuncusu var.

La Liga'da doludizgin ilerleyen Barcelona'da Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın takımdan ayrılarak, Atletico Madrid'e transfer olması beklenirken teknik direktör Xavi Hollandalı oyuncunun alternatifini belirledi.

AS'ta yer alan haberde Katalan ekibinin Depay yerine Wolves forması giyen Goncalo Guedes'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

La Liga'da daha önce Valencia forması giyen Portekizli kanat oyuncusu bu sezon Wolves formasıyla Premier Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlara birer gol ve asist sığdırmıştı. Benfica altyapısında parlayan ve 2017'de 30 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Guedes, burada kaldığı dönemde beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

En iyi dönemini İspanya'da yaşadı

2018 yazında 40 milyon euro karşılığında Valencia'nın yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu kariyerinin en iyi dönemlerini ise bu takımda geçirmişti.

La Liga'da geçtiğimiz sezonu 36 maçta 11 gol ve altı asistle tamamlayan Guedes, performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasına girmişti.

Depay'ın transfer durumuna da değinen Xavi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılığın gelmesi halinde bunun Hollandalı oyuncunun kararı olacağını söylemişti.