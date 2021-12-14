Barcelona, Maradona Kupası'nı Boca Juniors'a kaptırdı

Xavi, her ne kadar bir dostluk maçı da olsa, Barcelona'nın başında yakaladığı ilk kupa kazanma fırsatını iyi değerlendiremedi.

Maradona'nın anısına düzenlenen maçta Barcelona'yı penaltılarla deviren Boca Juniors bu anlamlı kupanın sahibi oldu.

50. dakikada Jutgla'nın golüyle öne geçen Barcelona üstünlüğünü koruyamadı. 77'de Zeballos ile skoru eşitleyen Boca maçı penaltılara taşıdı. Barcelona adına Pereira ve Jaime penaltı vuruşlarından yararlanamazken, Boca beyaz noktadan dörtte dört yaptı.

Aralık ayında galibiyeti yok

Bir hafta önce Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ardından ligde Osasuna'yla berabere kalan Barcelona'nın galibiyet hasreti Boca karşısında da son bulmadı. Barcelona bu sonuçla Aralık ayında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla başlayan Xavi, beş yıl aradan sonra Barcelona'ya dönen Dani Alves'e ilk 11'de yer verdi. İkinci Barcelona macerasındaki ilk maçında iyi gözüken Alves, Barça'nın ilk golünde ortayı yapan isimdi.

Alves'in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekip Ferran Jutgla'nın önnüde kaldı. Genç oyuncu sert bir vuruşla Boca kalecisi Agustin Rossi'yi mağlup etti.

Maçtan kopmayan Boca, golden dakikalar sonra Sebastian Villa ile eşitliğe çok yaklaştı. Oyuna sonradan giren 19 yaşındaki Exequiel Zeballos'un bitime 13 dakika kala attığı gol skora dengeyi getirdi.

Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Demir ise 45 dakika sahada kaldı.

Diego için omuz omuza

Karşılaşma, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Diego Armando Maradona anısına oynandı. Maradona'nın formasını giydiği iki kulüp Barcelona ve Boca, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.

Mrsool Park'taki seyirciler arasında, Maradona'nın eski eşi Claudia ile kızları Dalma ve Giannina da yer aldı. Arjantinli müzik efsanesi Rodrigo'nun oğlu Ulises Bueno devre arasında sahne alarak, babasının Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı gole ithafen yazdığı La mano de Dios (Tanrının Eli) şarkısını seslendirdi.

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