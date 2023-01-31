Ousmane Dembele'nin sakatlığı ve Memphis Depay'ın satılmasının ardından hücum oyuncusu arayan Katalan devi, İsveçli oyuncuya yöneldi.

La Liga'da zirvede yer alan ve şampiyonluk yürüşünü sürdüren Barcelona'nıın Ousmane Dembele'nin sakatlığı sonrasında Manchester United'dan Anthony Elanga'yı kiralaybileceği öne sürüldü. ESPN'de yer alan habere göre Memphis Depay'ın da Atletico Madrid'e transfer olması nedeniyle takviye arayışına gören Katalan ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için teklif yapabilir.

Manchester United'ın kanat rotasyonunda Marcus Rashford ve Antony'nin arkasında kalmış gibi görünen 20 yaşındaki İsveçli oyuncu Premier Lig'de 13 maçta forma giyerken bir asist yapmıştı.

U21 Avrupa Şampiyonası'nda parladı

Manchester United altyapısından yetişen Elanga, son dönemde ülkesi İsveç'in UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında da forma giymiş ve bir gol atmıştı.

U21 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla göz dolduran ve turnuvayı yedi maçta altı golle tamamlayan Elanga'nın, futbol dünyasındaki önümüzdeki 15 yılın en önemli hücum oyuncularından biri olması bekleniyor. Premier Lig'de ilk maçına 2020-2021 sezonunda çıkan genç oyuncu 36 kez oynadığı bu organizasyonda üç gol kaydetti.