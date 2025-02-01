Barcelona, Manchester City'nin başka takımdan yapacağı transferden durduk yere 24 milyon euro kazanmak üzere!

Barcelona, Manchester City'nin Nico Gonzalez için Porto'ya yaptığı tekliften 24 milyon euro elde edebilir.

Barcelona, Ocak transfer döneminde herhangi bir transfer yapabilmek için önce oyuncu satmak zorunda. Ancak, beklenmedik bir gelir kaynağı kulübe maddi rahatlama sağlayabilir. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Porto'nun orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'i kadrosuna katmak istiyor ve bu transfer, Barcelona'ya 24 milyon euro kazandırabilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, City, Gonzalez için Porto'ya resmi bir teklif yaptı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 60 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor ve Barcelona, oyuncunun Porto'ya transfer olduğu dönemde bir sonraki satıştan yüzde 40 pay alma hakkını elinde tutuyor. Eğer City bu maddeyi devreye sokarsa, Barça'nın kasasına 24 milyon euro girecek.

Barcelona, 18 ay önce La Masia altyapısından yetişen Gonzalez'i 8,44 milyon euro karşılığında Porto'ya satmıştı. Şimdi, İngiliz devinin yapacağı olası bir transfer, Katalan ekibinin finansal sıkıntılarını hafifletebilir.

Rashford transferi rafa kalkabilir

Bu esnada, Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Marcus Rashford için yapılan görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtiliyor. Katalan ekibinin, İngiliz yıldız için yarıştan çekilme ihtimali bulunuyor.

Manchester City'nin Gonzalez'i transfer etmesi halinde Barcelona'nın finansal olarak rahatlaması ve Rashford transferinde daha agresif hareket etmesi mümkün olabilir. Ancak City'nin serbest kalma maddesini devreye sokup sokmayacağı hala belirsizliğini koruyor.