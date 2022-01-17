Teknik direktörlük koltuğuna efsane futbolcu Xavi'nin oturmasının ardından yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanan Barcelona'nın Liverpool'un golcüsü Roberto Firmino ile ilgilendiği öne sürüldü.

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre Liverpool Brezilyalı golcüyü 20 milyon euro'ya bırakmaya hazır.

Liverpool'da Sadio Mane ve Mohamed Salah ile birlikte oluşturduğu üçlüyle Avrupa futbolunda son yılların en iyi hücum triosundan birini oluşturan Firmino, Diego Jota'nın transferinin ardından daha az süre almaya başlamıştı.

Firmino bu sezon takımının oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece beşinde ilk 11'de yer almıştı.

Klopp göndermeye hazır

Habere göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Firmino'yu takımdan gönderme fikrine sıcak bakıyor ve Takumi Minamino ve Divock Origi'nin Firmino'nun yokluğunu hissettirmeyeceğine inanıyor.

Barcelona cephesi ise Sergio Agüero'nun kalbindeki problemden ötürü futbolu bırakması nedeniyle yeni bir golcü arıyor.

Liverpool forması giydiği yedi sezonda 223 Premier Lig karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki golcü 70 kez fileleri sarsmıştı.

İngiliz devine 2015'te Hoffenheim'dan 41 milyon euro karşılığında transfer olan Firmino, takımdaki en iyi dönemini 54 karşılaşmaya 27 gol ve 16 asist sığdırdığı 2017-2018 sezonunda yaşamıştı.

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