Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, önümüzdeki yaz Türk asıllı yıldız futbolcu ile aynı takımda oynayabilir.

La Liga'da şampiyonluk yarışında olan Barcelona, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Relevo'da yer alan habere göre Barça; yaz aylarında ​​Lionel Messi ve İlkay Gündoğan ile anlaşma konusunda iyimser

Bilindiği gibi kulüp başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'yi geri döndürmek istediğini söylemişti. Katalan devi, Messi ile birlikte yazın Manchester City'den serbest kalacak olan İlkay Gündoğan'la da sözleşme imzalamayı umuyor.

İlkay Gündoğan ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde transfer spekülasyonlarıyla ilgili bir açıklama yapan İlkay, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet. Bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" dedi.

İlkay Gündoğan'ın 2022-23 sezonu performansı

Türk asıllı Alman orta saha, bu sezon Manchester City ile tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. İlkay, söz konusu 41 mücadelede beş gol atıp beş de asist yaptı.

Sezon sonunda Premier Lig devi ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile de anılıyor.