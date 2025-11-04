Barcelona Lewandowski'nin yerine serbest kalma bedeli 65 milyon euro olan süper yıldızı istiyor

Robert Lewandowski’nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Barcelona’yı yeni bir golcü arayışına yöneltti. Katalan ekibi, 2022’de Lewandowski transferinde olduğu gibi bu kez de dünya çapında tanınan bir isim olan Harry Kane’i gündemine aldı.

Lewandowski transferi, Barcelona için kısa vadede son derece başarılı olmuştu. Bu nedenle kulüp, yeniden uzun vadeli bir yatırım yerine hemen katkı verebilecek, tecrübeli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor. İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane de bu profile fazlasıyla uyuyor.

Bayern Münih ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Kane’in kontratında 65 milyon euro tutarında bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Sport’un haberine göre, Kane Barcelona’nın ilgisinden haberdar ancak sezon bitmeden geleceğine dair herhangi bir karar vermeyecek.

Maaş talebi çok yüksek

Kane’in geleceği henüz netleşmemiş olsa da, Barcelona’nın finansal durumu bu transferi oldukça zora sokuyor. İngiliz yıldızın Bayern’de kazandığı yıllık 25 milyon euro brüt maaşı talep etmesi bekleniyor. Ancak mali açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona’nın bu seviyeye çıkması oldukça güç görünüyor.

Kane, halen dünya futbolunun en elit santrforlarından biri olarak gösteriliyor. Onu transfer etmek sportif açıdan büyük bir hamle olsa da, maaş talepleri ve transfer bedeli göz önüne alındığında, Barcelona için bu hamle finansal olarak sürdürülebilir görünmüyor.