Barcelona Lewandowski'nin yerine alacağı golcü için bütçesini belirledi

FC Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor katmak için bütçesini belirledi. Katalan kulübünün, yeni 9 numara transferi için toplamda 100 milyon euroyu aşmayacak bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Son yıllarda maaş sınırı nedeniyle ciddi finansal kısıtlamalar yaşayan Barcelona, La Liga’nın katı finansal kuralları nedeniyle transfer politikasını dikkatli şekilde yürütmek zorunda kalıyor. Kulüp son üç sezondur maaş limitinin üzerinde bulunurken, bu yaz yeniden sınırın altına düşme ihtimali bulunuyor.

Maaş limitinin önemi büyük

Eğer Barcelona maaş limitinin altına inmeyi başarırsa, kulüp gelir ve tasarruflarının yüzde 100’ünü transfer ve oyuncu maaşlarına ayırabilecek. Mevcut durumda ise elde edilen kaynağın yalnızca yüzde 60’ı yeni oyuncular için kullanılabiliyor.

Bu nedenle Barcelona yönetimi, yaz transfer döneminde yapılacak santrfor takviyesi için maksimum 100 milyon euroluk bir bütçe belirlemiş durumda. Kulüp bu rakamın sabit bonservis ve bonuslarla birlikte aşılmamasını planlıyor.

Lewandowski’nin rolü değişebilir

Barcelona’nın yeni bir santrfor arayışına girmesinin en önemli nedenlerinden biri de Robert Lewandowski’nin ilerleyen yaşı. 37 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesine bir yıl daha eklenmesi ihtimali gündemde olsa da, kulüp içinde oyuncunun artık ikinci planda bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.

Öte yandan Ferran Torres’in son dönemdeki form düşüklüğü de Barcelona’nın bu pozisyon için dış transfer planlarını hızlandırmış durumda.

Marmoush ve Asllani gündemde

Barcelona’nın santrfor listesinde bazı isimler öne çıkıyor. Bu oyuncular arasında Omar Marmoush ve Fisnik Asllani yer alıyor. Ancak şu ana kadar kulübün kesin bir transfer planı oluşturmadığı ifade ediliyor.

Barcelona ile en çok anılan isimlerden biri ise Julian Alvarez oldu. Ancak Arjantinli forvetin transferinin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Atletico Madrid, Alvarez’i Barcelona’ya satmaya sıcak bakmıyor ve olası bir transfer için ciddi bir bonservis bedeli talep ediyor. Madrid temsilcisi oyuncuyu yaklaşık 75 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bu nedenle Atletico’nun ancak bu rakamın çok üzerinde bir teklif gelmesi durumunda satışa onay verebileceği ve bunun da Barcelona’nın belirlediği bütçeyi aşacağı ifade ediliyor.

Katalan kulübünün Alvarez transferini gerçekleştirebilmesinin tek yolu ise Arjantinli yıldızın özellikle Camp Nou’ya gitmek için kulübüne baskı yapması olarak değerlendiriliyor. Ancak mevcut şartlarda böyle bir anlaşmanın gerçekleşme ihtimali oldukça düşük görülüyor.