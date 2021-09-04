Barcelona, İspanyol yıldızdan vazgeçmeyecek

Hücum opsiyonlarını arttırmak isteyen Barcelona, devre arasındaki transfer önceliğini şimdiden belirledi.

Avrupa kulüpleri için yaz transfer dönemi her ne kadar sona ermiş olsa da kulüpler ilerleyen dönemler için hedeflerini belirlemeye başladılar.

Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi hücum silahlarıyla yollarını ayıran Barcelona, bu bölgedeki kaliteyi ve alternatiflerini arttırmayı amaçlıyor.

Barcelona’da hedef Dani Olmo

Yaz transfer döneminin son günlerinde RB Leipzig’den Dani Olmo’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Barcelona, transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Katalan ekibi, İspanyol oyuncudan vazgeçmeyecek ve devre arasında veya 2022 yazında transfer için tekrar girişimlerde bulunacak.

23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dani Olmo’nun kariyeri

Dinamo Zagreb’de yetişen ve yıldızını parlatan Dani Olmo, Hırvat ekibinde 124 maça çıkmış ve 34 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.

İspanyol yıldız, 2019-20 sezonunda 22 milyon euro’luk bonservis bedeliyle RB Leipzig’e transfer oldu.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda Alman ekibinin formasını tüm kulvarlarda 46 maçta terleten yetenekli oyuncu, 7 gol 11 asistlik bir istatistik yakalamıştı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen oyuncu, Luis Enrique tarafından milli takımda da fazlasıyla değerlendiriliyor. Şu ana kadar 16 kez İspanya forması giyen oyuncu, üç kez gol sevinci yaşadı.

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