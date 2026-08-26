Mısır'ın hava yolu şirketi "EgyptAir", İspanya'nın Barcelona kulübüyle bir ortaklık anlaşması imzalayarak 2028-2029 sezonunun sonuna kadar erkek profesyonel futbol takımının, basketbol takımının ve hentbol takımının "resmi münhasır hava yolu taşıyıcısı" oldu.

Mısır Bakanlar Kurulu, resmi "Facebook" sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın "EgyptAir" logosunun Barcelona hentbol takımının formasında yer almasını kapsadığını belirtti.

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Açıklamada ayrıca, "Dünyanın en köklü spor kulüplerinden birine sponsor olmak, EgyptAir tarihinde eşi görülmemiş bir başarıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu anlaşma, EgyptAir şirketinin filosunu ve uluslararası hatlar ağını genişletme planının bir parçasını oluşturmaktadır ve şirketin hizmetlerini geliştirmeye devam etme kararlılığının bir kanıtıdır."

Barça'nın kadrosunda 18 yaşındaki Mısırlı milli forvet Hamza Abdülkerim'in de bulunduğu belirtiliyor.

Katalan takımı, yeni sezon müsabakalarının başlamasından önceki son hazırlık maçı olan Joan Gamper Kupası'nda geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Ahly takımını (2-1) mağlup etmişti. Barça, yeni sezona geçtiğimiz Pazar günü La Liga'nın ikinci haftasında Elche'yi (5-0) ezici bir skorla yenerek başlamıştı.

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