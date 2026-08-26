Barcelona ile tarihi ortaklığa Mısır'dan resmi kutlama

Bir Mısır havayolu şirketi, İspanyol ekibi Barcelona ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma uyarınca şirket, erkek A futbol takımının, basketbol takımının ve hentbol takımının "resmi ve münhasır hava taşıyıcısı" hâline geldi. Anlaşma 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.

Mısır Bakanlar Kurulu, "Facebook" üzerindeki resmî sayfasından yaptığı açıklamada, anlaşmanın şirket logosunun Barcelona hentbol takımının formasında yer almasını içerdiğini belirtti.

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Açıklamada ayrıca, "Dünyanın en köklü spor kulüplerinden birine sponsor olmak, şirketin tarihinde eşi görülmemiş bir başarı olarak kabul edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu anlaşma, havayolu şirketinin filosunu ve uluslararası hat ağını genişletme planının bir parçasını oluşturmaktadır ve şirketin hizmetlerini geliştirmeye devam etme kararlılığının bir kanıtıdır."

Barça'nın kadrosunda, 18 yaşındaki Mısırlı millî forvet Hamza Abdülkerim'in yer aldığını hatırlatalım.

Katalan ekibi, yeni sezon müsabakalarının başlamasından önceki son hazırlık maçı olan Joan Gamper Kupası'nda geçtiğimiz günlerde Mısır ekibi Ahly'yi (2-1) mağlup etmişti. Barça, yeni sezona geçtiğimiz pazar günü La Liga'nın ikinci haftasında Elche'yi (5-0) ezici bir skorla yenerek başlamıştı.

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