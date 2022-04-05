GOAL, Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin temsilcileriyle olası bir sözleşme uzatma konusunda "çok olumlu" bir görüşme yaptığını doğrulayabilir.

Ancak, şu anda Camp Nou'da mevcut olan finansal "kırmızı çizgiler" üzerinde müzakereler devam edecek.

Dembele, ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü tarihten beri Xavi yönetiminde yeniden canlandı.

Fransız oyuncu, Barcelona’nın La Liga'da üçüncü sıraya yükselmesinde ve Avrupa Ligi çeyrek finallerine çıkmasında önemli bir rol oynadı.

İspanyol devi, kış mevsiminde 24 yaşındaki oyuncuya veda etmeye hazırdı, ancak şimdi sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek oyuncuyla yeniden anlaşmak için sabırsızlanıyorlar.

Durum nedir?

GOAL, Barcelona’nın sportif direktörü Mateu Alemany'nin hafta başında Dembele'nin menajeri Moussa Sissoko ile sözleşme yenileme görüşmelerini yeniden başlatmak için Fas'a uçtuğunu doğruluyor.

Masada özel bir teklif bulunmuyor ve ikili parayla ilgili hiçbir şeyi tartışmadı, ancak oyuncu ve kulüp arasındaki ilişkinin potansiyel olarak devam etmesinin yolunu açan temiz bir sayfa açılması yönünde anlaşmaya varıldı.

Dembele, kulübün önceki uzatma tekliflerini reddettiğinde finansal kazançlarını kariyer hedeflerinin üzerinde tutmakla suçlanmıştı, ancak Alemany ve Sissoko artık geçmişi unutmaya ve yeni bir anlaşma yapmaya hazırlar.

Alemany, Barcelona'nın hafta sonu Sevilla'yı 1-0 yendiği maçtan önce Dembele'yi takımda tutma arzusunu doğruladı ve gazetecilere şunları söyledi:

"Bizim için, kulübün sürdürülebilir maaş sınırı içinde kaldığı ve takım arkadaşlarıyla orantılı olduğu sürece her türlü anlaşma uygundur.”

Dembele Barcelona'da kalacak mı?

Barcelona, önümüzdeki günlerde Dembele'nin menajeriyle görüşmelere devam edecek ve şimdi ana hedefleri finansal bir uzlaşmaya varmak olacak.

İspanyol ekibi, 2021’deki ekonomik sıkıntılarından yavaş yavaş kurtulma aşamasına geçiyor olsa da yıldız kanat oyuncusuna yüklü bir maaş ödeyemiyor.

Geçen yaz kulüp, tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve maaş bütçesini düşürdü.

Hiçbir koşulda La Liga sınırlarını tekrar aşmamayı düşünen Barcelonalı yetkililer, bazı oyuncuların gitmesine de izin verdi.

SPORT, Dembele'nin şu anda Barcelona'da yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığını, ancak takımda kalabilmesi için önemli bir maaş kesintisi yapması gerektiğini bildiriyor.

GOAL, serbest oyuncu olması halinde birkaç kulübün Fransız oyuncuyla sözleşme imzalamak istediğini de doğrulayabilir.

Oyuncunun menajeri, Barcelona ile müzakerelerde esnek olmaya çalışıyor, ancak yine de mümkün olan en iyi sözleşmeyi yapmak istiyor.

Dembele, kariyerinin en önemli yıllarına doğru ilerlerken Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

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