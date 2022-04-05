Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkanlıktan istifa eden kulüp sahibi Mehmet Sepil, hisselerinin satışı için Rus iş insanı Roman Abramovic ile anlaşmaya vardı.

Roman Abramovic ile Göztepe anlaşmaya varırken taraflar arasındaki anlaşmanın detayları cuma günü açıklanacak.

Uzun süredir iddia edilen söylentinin gerçek olmasıyla tüm gözler Rus milyarder ve İzmir ekibinin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Başkan Sepil, geçtiğimiz günlerde hisselerinin satışı için İstanbul'daki uluslararası bir bankaya vekalet vermişti.

Abramovich'in yardımcılarının, bankayla görüşmelerini sürdürüyor ve 3-4 gün içinde kulübün satışı için resmi açıklamayı yapacaklar.

Ne söylendi?

D-Smart Spor'un haberine göre; Göztepe'nin sahibi Mehmet Sepil, kulübünü Chelsea'nin eski sahibi Abramovic'e resmen sattı.

Sepil'in yakın çevresine, "8 yıl sonra, canım kadar sevdiğim kulübü vermek zorunda kaldım. Ama emin ellere verdiğim için rahatım" açıklamasında bulunduğu belirtiliyor.

Abramovich ile Mehmet Sepil arasındaki dostluk çok öncelere dayanıyor. Enerji sektöründe bulunan ve sık sık petrol ticareti yapan ikili, yıllar önce Chelsea maçını da birlikte takip etti.

Mehmet Sepil'in, Chelsea taraftarının o dönemki İngiliz kulübünün başkanı Abramovich'e olan sevgisinden etkilendi ve kısa süre sonra Göztepe'yi satın aldı.

Göztepe serüveni başlamadan önce Londra'da yaşayan ve Rus iş insanıyla yakın ilişkisi olan Mehmet Sepil, satış işlemleri için ilk görüşmeyi Marmaris'te yaptı.

Yat sahibi olan iki isim, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinden önce Marmaris Limanı'nda bir araya geldi. Yapılam görüşmelerin ardından somut bir adım atıldı.

Sepil'in şu an ABD'de bulunduğu ve sadece devir teslim işlerleri için İzmir'e geleceği öğrenildi. Satış işleminin ardından Abramovich, tıpkı Chelsea'de yaptığı gibi İzmir ekibinin hedeflerini büyütecek.

Kısa vadede Türkiye Şampiyonluğu ve uzun vadede ise Avrupa kupalarında sürekli yarışan bir takım olmak sarı-kırmızılı ekibin en büyük hedefi olacak.

Dünyanın en zengin 120. insanı

Abramovic 3,5 yaşında babasını, 4 yaşında ise annesini kaybetti. Endüstri ve ticarete ilgisi Sovyet Ordusuna katılmadan önce başladı.

İş hayatına 1992 yılında başladı. 1992-1995 yılları arasında beş şirket kurdu. Roman Abramovic, Premier Lig takımlarından Chelsea kulübünün 2003-2022 yılları arasında kulüp sahibi olarak başkanlığını yaptı.

Abramovic döneminde Chelsea; 3 Premier Lig Şampiyonluğu, 2 Lig Kupası Şampiyonluğu, 3 FA Kupa Şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle Roman Abramovic; dünyanın 120. en zengin insanı.

Rus milyarder, ülkesinin ise en zengin 11. kişisi olarak belirlendi.

Daha fazlası için:

Türkiye’de Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli’inin sevgilileri